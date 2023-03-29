Радбез ООН обговорить розміщення РФ ядерної зброї в Білорусі

Рада безпеки ООН проведе 31 березня засідання для обговорення заяв президента РФ Володимира Путіна щодо намірів розмістити російську тактичну ядерну зброю у Білорусі. З 1 квітня головування в Радбезі перейде до Росії.

Рада Безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) проведе у п'ятницю, 31 березня, засідання для обговорення заяви президента Росії Володимира Путіна щодо намірів розмістити російську ядерну зброю на території Білорусі. Про це у середу, 29 березня, повідомляє кореспондент українського державного інформаційного агентства "Укрінформ" із Нью-Йорка з посиланням на секретаріат Радбезу.

У порядку денному цей пункт сформульований як "загроза міжнародному миру та безпеці". Засідання розпочнеться о 17:00 за Києвом. У ньому візьме участь українська делегація.

Раніше негайно зібрати позачергове засідання Радбезу у відповідь на заяву Путіна закликало міністерство закордонних справ (МЗС) України. Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифінгу 27 березня сказав про цей заклик так: "Засідання Радбезу відбудеться цього тижня, це питання обговорюється".

31 березня - останній день, коли в Радбезі ООН головуватиме Мозамбік. Із 1 квітня головування на себе перебере Росія.

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Україна очікує від Радбезу ООН ефективних дій

Путін заявив, що приводом для розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі стало рішення міністерства оборони Великобританії передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Таким чином він укотре прирівняв снаряди зі збідненим ураном до ядерної зброї, хоча в Лондоні вже наголошували, що цей вид боєприпасів не має нічого спільного зі зброєю масового знищення, а російське керівництво займається навмисним поширенням дезінформації.

На тлі цього українське МЗС наголосило, що очікує від решти постійних членів Радбезу ООН - Великобританії, США, Франції та Китаю - "ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля". Усі п'ять постійних членів Радбезу є також провідними ядерними державами світу.

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