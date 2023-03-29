Байден вважає небезпечними плани РФ розмістити ЯЗ у Білорусі

Президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

"Поки вони ще цього не зробили. Але, звісно, я стурбований у зв'язку з цим", - сказав він перед журналістами у Вашингтоні у вівторок, 28 березня. "Це небезпечна риторика, і вона викликає занепокоєння", - зауважив американський президент, цитує AFP.

Нагадаємо, у відповідь на заяви президента Росії Володимира Путіна про готовність розмістити російську тактичну ядерну збрю в Білорусі, МЗС України закликало негайно зібрати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Плани Кремля у відомстві назвали "черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому".

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Верховний представник з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель застеріг Росію і Білорусь від такого кроку, заявивши, що Брюссель готовий розширити санкції у разі, якщо це станеться. Тим часом у Білому домі заявили, що поки що не бачать жодних ознак того, що Росія перемістила ядерну зброю у Білорусь.

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