Прем'єр Іспанії анонсував виділення нової допомоги Україні

Україна невдовзі отримає від Іспанії понад 60 мільйонів євро допомоги, а також ще чотири танки "Леопард", обіцяних раніше Мадридом Києву, заявив під час візиту до України іспанський прем'єр Педро Санчес.

Іспанія незабаром поставить Україні ще чотири танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві в суботу, 1 липня.

Також Санчес поінформував, що Іспанія виділить ще 55 мільйонів євро допомоги на відновлення України. З них 51 мільйон євро, який надійде через Світовий банк, буде спрямовано на фінансування українських малих і середніх підприємств. Решта чотири мільйони євро надійдуть через Програму розвитку Організації Об'єднаних Наці (ООН) і буде спрямована на встановлення автономних систем відновлювальної енергії в українських школах.

Також, за словами іспанського прем'єра, додатково сім мільйонів євро виділять на будівництво укриттів в українських школах, на закупівлю портативних інкубаторів і на допомогу жертвам сексуального насильства.

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Санчес нагадав, що в Іспанії продовжують перебувати під тимчасовим захистом понад 175 тисяч біженців з України, які мають повний і вільний доступ до систем освіти та охорони здоров'я, а також інших послуг, таких як безкоштовні залізничні перевезення в межах країни. "Ми готові піклуватися про цих людей стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.

Прем'єр також пообіцяв, що під час головування Іспанії в Європейському Союзі, яке розпочалося 1 липня, Україна "буде в центрі всіх наших дебатів". "Тож протягом наступних кількох місяців ми доб'ємося прогресу в питаннях, які важливі для майбутнього ЄС", - сказав Санчес.

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Зеленський: Дипломатія - після виходу на міжнародно визнані кордони

У спільній декларації, яку ухвалили Зеленський і Санчес у Києві наголошується, що Іспанія "підтверджує свою підтримку кандидатури України на вступ до ЄС", та "підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна-НАТО". Також наголошується, що Іспанія схвалює ключові принципи української "формули миру" та продовжуватиме працювати над розширенням її міжнародної підтримки, зокрема через майбутній глобальний саміт миру.

Зеленський на пресконференції заявив, що під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, потрібен "дуже чіткий, зрозумілий сигнал, що Україна може стати і має право стати рівноправним членом НАТО після війни". "Це і є запрошення до Альянсу, перший практичний крок, і для нас це було б дуже-дуже важливо", - додав він.

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За його словами, до переговорів з Росією Київ може бути готовим лише після відновлення контролю над усією територію України, а не лише тією, яка контролювалася станом на початок широкомасштабного вторгнення РФ. "Це не наші кордони, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантами. І тому ми ще раз підкреслюємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах, на наших реальних кордонах, згідно міжнародного права", - наголосив президент.

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