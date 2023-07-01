Зеленський прокоментував заяви про "повільний" контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував процес контрнаступу українських військ та заяви з деяких країн-партнерів щодо нібито його повільної швидкості.

"Кожен метр, кожен кілометр коштує життів людей. І сказати, що таке "відчутний результат", мені сьогодні складно. Для нас відчутний результат - деокупувати усю територію, але берегти при цьому наших людей", - сказав президент в інтерв'ю низці іспанських ЗМІ, опублікованому в суботу, 1 липня, відповідаючи на запитання, що він вважатиме відчутним результатом контрнаступу, і коли на нього можна очікувати.

Чому наступ відбувається повільніше, ніж хтось очікував?

Зеленський пояснив, що контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) гальмується кількома факторами. Зокрема, дуже щільним мінуванням території російськими окупантами, частково несприятливою погодою, а також недостатнім обсягом і швидкістю військової допомоги від партнерів.

"Ти не можеш посилати людей гинути, тому що треба до саміту НАТО (саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. - Ред.) встигнути, тому що комусь з партнерів сумно живеться, йому не вистачає якоїсь інформації та впевненості, що він підтримує Україну недарма", - зауважив український президент.

За його словами, життя людей є найдорожчим, що має Україна. "І тому просто кидати людей ми не маємо. Ми не ставимося до людей, як до ресурсу. Саме так Росія ставиться до своїх людей, але це їхній вибір. Для нас це не ресурс, а можливість жити далі. Вижити", - наголосив Зеленський.

Утім, він запевнив, що українські військові залишаються мотивованими. "Важливо, що люди мотивовані. Поки люди мотивовані, а мотивація дуже висока, це говорить про те, що ми обов'язково переможемо. Потрібен час. Деякі речі заважають швидким крокам. Але в цьому усьому найголовніший двигун - це наші військові. І тому найголовніше - йти вперед, і вони йдуть. Так, не все так швидко, як комусь хотілося б", - зазначив президент.

Зеленський про втрати Росії у війні

Зеленський також запевнив, що втрати РФ у війні є "у рази" вищими за втрати ЗСУ. "У них набагато більше втрат, набагато", - сказав він. Зеленський розповів, що щоразу під час засідання Ставки Головнокомандувача аналізуються цифри щодо втрат українських сил. "І я бачу цю кількість. І я бачу цей баланс, різницю. Я бачу втрати ворогів, і бачу втрати українців. Ми бачимо дуже конкретні цифри. І вони в рази у росіян більші. Поки що конкретні цифри я вам не маю права говорити, вибачте", - зауважив він.

При цьому президент розповів, що лише на сході України ЗСУ знищили 21 тисячу та поранили ще 80 тисяч найманців російської приватної компанії (ПВК) "Вагнер". "Тобто біля ста тисяч вагнерівців наші війська на сході вбили або поранили. Тобто це були колосальні втрати для вагнерівців. Ми знищили реальний кулак вагнерівців на сході України", - сказав президент.

Він пояснив, що захист Бахмута був "дуже важливою операцією". "Вбити таку потужну силу і таку кількість найманців, терористів-вагнерівців на сході України - це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатися вперед. І зараз - дай Бог, ми віримо - ми вважаємо, що у нас достатньо буде сил і мотивації щоби все те, що ми зробили раніше, нам допомогло йти вперед", - висловив надію Зеленський.

Раніше в інтерв'ю виданню The Washington Post головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі з-за кордону про те, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж очікували, оскільки за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров'ю. "Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - зазначив він.

За інформацією міністерства оборони України, станом на 26 червня військові звільнили на півдні 130 квадратних кілометрів території. 29 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують проводити наступальні дії, і що є просування на кількох напрямках, зокрема, на Бердянському та Бахмутському.

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