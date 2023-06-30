Залужний: Відступ "вагнерівців" не послабив позиції Росії

"Вагнерівців" немає на лінії зіткнення, але це не вплинуло на оборонні позиції армії РФ, сказав в інтерв'ю The Washington Post головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він прокоментував і контрнаступ, і потребу у F-16.

Помітних змін на полі бою під час та після невдалої спроби збройного заколоту в Росії з боку приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" не відбулося. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post , основні тези якого опубліковані у п'ятницю, 30 червня.

"Ми не відчули, що їхній (РФ - Ред.) захист десь ослаб або щось подібне", - сказав він. При цьому Залужний зазначив, що підрозділи ПВК "Вагнер" більше не присутні на лінії зіткнення. Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і частина найманців перебралися до Білорусі, що викликало занепокоєння щодо новлої загрози нападу з північного кордону України, зазначає видання. Залужний не прокоментував наскільки ці ризики високі, але зазначив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв. "У мене багато острахів, і "Вагнер" серед них. Але вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться. …Наше завдання - підготуватися до найгірших і найвірогідніших сценаріїв", - наголосив він.

Читайте також: Як заколот ПВК "Вагнер" вплине на контрнаступ ЗСУ

У відповідь на запитання про те, чи зупиняє українську армію від наміру відновити контроль над окупованою Запорізькою АЕС попередження розвідки щодо готовності росіян влаштувати вибух на станції, Залужний відповів: "Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару. Ну що, здаватися тепер?"

Залужний: Кожен метр дається кров'ю

Також Залужний заявив, що його "злять" коментарі про те, що контрнаступ України відбувається повільніше, ніж очікувалося. "Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров’ю", - наголосив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, українські війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів.

Читайте також: Залужний: Україні вдалося перехопити стратегічну ініціативу

При цьому Залужний зауважив, що західні союзники ніколи не розпочали б наступ без переваги у повітрі. Він вказав на доктрину сил НАТО, яка подібно російській вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій. Україна ж, додав Залужний, досі не отримала сучасних винищувачів, але від неї очікують швидкої деокупації територій.

Залужний про кількість необхідних літаків

Також головнокомандувач ЗСУ наголосив, що через затримку з передачею Україні сучасних винищувачів "щодня помирає багато людей - дуже багато". Водночас, за словами Залужного, кількість літаків, які чергують біля західних кордонів України, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які атакують українські позиції. "Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди?" - ставить питання Залужний.

Читайте також: F-16 для України: чим могла б допомогти Німеччина?

За його словами, прямо зараз вистачило б "обмеженої кількісті" винищувачів. "Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків. Достатньо дуже обмеженої кількості", - наголосив Залужний і вказав на застарілість наявних в України літаків, тоді як РФ використовує авіацію іншого покоління. "Це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі б сказали "Ви здуріли?" - зазначив Залужний.

Російський парк Су-35 має значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність, і тому старіші українські літаки не можуть з ними конкурувати, зазначає видання.

Як модернізувати військову авіацію України? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video