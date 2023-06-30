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У Києві назвали умову відвідання Зеленським саміту НАТО

Ольга Журавльова | Ольга Лебедєва
28 хв. тому

Якщо країни НАТО не дадуть старт процедурі прийняття України, Володимир Зеленський не поїде на саміт.

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Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian Presidency via/abaca/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський не приїде на саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі в липні, якщо лідери країн-членів проявлять "дефіцит мужності" і відмовляться запросити Київ до військового Альянсу. "Якщо на саміті у Вільнюсі не буде результату, у нього не буде причин і часу їхати", - заявив у четвер, 29 червня, в інтерв'ю Reuters заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, українська влада хотіла б отримати на майбутньому саміті відповідь на їхню заявку про членство в НАТО, подану 30 вересня 2022 року. "Ця заявка зараз на столах лідерів країн - союзників по НАТО. Вільнюський саміт міг би стати хорошим стартом для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, що є лише першим етапом", - пояснив головний дипломатичний радник Зеленського.

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Водночас Жовква визнав, що Україна не може вступити до НАТО, поки проти неї Росія веде війну. "Що ми просимо, це почати процедуру (прийняття України - Ред.), - додав він. При цьому він нагадав про Фінляндію і Швецію, які подали заявки на членство в червні минулого року, і Фінляндія вже вступила в НАТО. На запитання про те, наскільки зараз Україна близька до запрошення в Північноатлантичний альянс, радник Зеленського відповів, що "ближче, ніж півроку тому".

Reuters: Відсутність Зеленського на саміті затьмарить будь-яку демонстрацію єдності Заходу

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю The Wall Street Journal на початку червня, що не бачить сенсу брати участь у саміті у Вільнюсі, якщо на ньому не отримає сигнал про можливість вступу до НАТО. За даними Жовкви, 20 із 31 країни НАТО підтримують позитивну відповідь на заявку Києва. Кілька днів тому в офісі Зеленського повідомили, що він ухвалить рішення про поїздку до Вільнюса за день до початку саміту.

При цьому відсутність українського президента на цій зустрічі "затьмарить будь-яку демонстрацію єдності Заходу на саміті", пише Reuters. Як зазначає агентство, партнери України розходяться в думках щодо часу вступу цієї країни до НАТО. Деякі західні країни побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити Альянс до війни проти РФ.

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