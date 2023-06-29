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Блінкен про саміт НАТО: Київ матиме потужний пакет підтримки

Олександр Куницький
2 год. тому

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає "потужний" пакет політичної та практичної допомоги, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Ентоні Блінкен
Ентоні БлінкенФото: Ichiro Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Під час саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Україні отримає "потужний пакет" політичної та практичної допомоги. Про це заявив у середу, 28 червня, державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з президентом американського аналітичного центру "Рада з міжнародних відносин" Річардом Гаассом.

"Ви побачите на саміті НАТО дуже потужний пакет для України, політичний і практичний. Я не збираюся випереджати події у Вільнюсі, але я доволі впевнений щодо цього", - наводить слова Блінкена пресслужба Білого дому. Деталі цього пакета він не уточнив.

Водночас Блінкен наголосив, що низка країн у НАТО прагнуть допомогти Україні збільшити потенціал стримування та оборони у довгостроковій перспективі, щоб РФ не змогла повторити напад через рік, два або п'ять років. Нині найбільшою перешкодою для досягнення справедливого та міцного миру, за його словами, є переконання президента РФ Володимира Путіна в тому, що він "може протриматися довше за Україну і всіх нас". "Чим більше ми зможемо переконати його у зворотньому, тим більша ймовірність, що в якийсь момент він прийде за стіл переговорів", - наголосив Блінкен.

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Україна розраховує на гарантії вступу до НАТО

Саміт за участю представників 31 країни-члена НАТО пройде у литовській столиці Вільнюсі 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, на ньому обговорюватимуть як наблизити Україну до НАТО.

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Україна розраховує на саміті отримати конкретні гарантії щодо членства в НАТО після закінчення війни. Втім, у НАТО немає єдності в цьому питанні. Зокрема, США та Німеччина остерігаються кроків, які, на їхню думку, можуть наблизити Альянс до війни з Росією, яка вже давно розглядає розширення НАТО на Східну Європу як доказ ворожості Заходу.

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Блінкен про саміт НАТО: Київ матиме потужний пакет підтримки

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