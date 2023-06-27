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Лондон: ЗСУ повернули території, окуповані з 2014 року

Олександр Куницький
1 год. тому

Українські військові вперше повернули частину території, яка була окупована з 2014 року, підтвердили британські розвідники.

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Українські військові на Донбасі
Українські військові на ДонбасіФото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

Сили оборони України просунулися на схід від села Красногорівка поблизу Донецька, відвоювавши вперше за час повномасштабного вторгнення РФ територію, окуповану з 2014 року. Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці міністерства оборони Великобританії в Twitter у вівторок, 27 червня.

"Українські Повітряно-десантні війська дещо просунулись на схід від села Красногорівка поблизу Донецька, яке розташоване на старій лінії розмежування", - йдеться у звіті. Розвідники зауважують, що це один із перших випадків після повномасштабного вторгнення Росії, коли Україна, швидше за все, відвоювала територію, окуповану РФ від 2014 року.

Таким чином британська розвідка підтвердила повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, який ще 24 червня заявив про звільнення окупованих з 2014 року території під Красногорівкою на Донеччині. "Рух наших сил продовжується", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, за останні понад два тижні наступу українські воїни звільнили від російської окупації дев'ять населених пунктів. Так, міноборони України підтвердило деокупацію сіл Благодатне, Нескучне, Сторожове, Макарівка та Рівнопіль у Донецькій області, а також сіл Новодарівка, Левадне, Лобкове та П'ятихатки - у Запорізькій.

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ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

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