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Україна звільнила село Рівнопіль на Донеччині

Олександр Куницький
1 год. тому

Міноборони України повідомило про деокупацію населеного пункту в Донецькій області. Це вже дев'яте село, звільнене від російської окупації за два тижні.

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Українські військові (ілюстративне фото)
Українські військові (ілюстративне фото)Фото: REUTERS

Сили оборони України деокупували село Рівнопіль Волноваського району Донецької області, що знаходиться поблизу з Запорізькою областю. Про це у понеділок, 26 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", - написала вона у Telegram.

Воїни 31-ї механізованої бригади Збройних сил України (ЗСУ) підтвердили деокупацію населеного пункту та виклали відео, на якому бійці говорять про звільнення села 25 червня.

Своєю чергою командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський виклав відео роботи третьої штурмової бригади, яка напередодні "розгромила третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ".

"Чудова робота, а також успішна евакуація пораненого. Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас", - написав він у Telegram.

Село Рівнопіль стало дев'ятим населеним пунктом, про звільнення якого офіційно повідомили за останні два тижні наступу ЗСУ. Так, міноборони підтвердило звільнення сіл Благодатне, Нескучне, Сторожове та Макарівка у Донецькій області, а також сіл Новодарівка, Левадне, Лобкове та П'ятихатки - у Запорізькій.

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ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

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Українські військові (ілюстративне фото)

Україна звільнила село Рівнопіль на Донеччині

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