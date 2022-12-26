ЦГС зафіксував понад 28 тисяч воєнних злочинів росіян

Війна Росії проти України - новини понеділка, 26 грудня (час київський)

++15:10++

Україні потрібно більше видів озброєнь, зокрема, танки, винищувачі та військові кораблі, наголосив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю німецькій агенції dpa.

"Ще є багато "табу", які потрібно порушити. Нам терміново потрібні західні танки, винищувачі, військові кораблі, реактивні системи залпового вогню, боєприпаси", - сказав він, наголосивши, що Київ дуже вдячний за "нові сміливі кроки" партнерів, зокрема обіцянку США надати зенітні ракетні комплекси Patriot.

Мельник також зауважив, що президент РФ Володимир Путін готує російських військових і громадян до дуже тривалої війни, мобілізуючи всі наявні ресурси, а розмови Кремля про готовність до переговорів є "чистим блефом". Заступник міністра категорично виключив можливість відмови України від будь-яких частин своєї території. "Для Києва це неприйнятно. Цього ніколи не буде", - наголосив він.

++14.45++

Європейський банк реконструкції та розвитку допоможе у релокації близько 80 українських малих та середніх підприємств із територій, що найбільше постраждали від російського вторгнення, за рахунок гранту у 2,4 мільйона євро, виділеного Швейцарією та США. Як зазначається у повідомленні ЄБРР, допомога буде надіслана через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР на покриття витрат бізнесу на релокацію до безпечніших регіонів. У повідомленні наголошується, що близько 80 українських компаній отримають кожна до 30 тисяч євро на відшкодування витрат, пов'язаних із транспортуванням обладнання, сировини та готової продукції, упаковкою, демонтажем, ремонтом, орендою та придбанням обладнання, використанням приміщень (до одного місяця оренди), інженерними або ремонтно-будівельними роботами у приміщеннях для зберігання обладнання та виробництва.

++14.20++

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив в Telegram про здійснення безкоштовних рейсів автобусами з Херсона до Одеси через Миколаїв, а також про щоденний потяг із Херсона до Хмельницького. "Російські окупанти продовжують тероризувати мирних жителів області. Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки рашистів там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Тому найкращий варіант убезпечити себе - евакуюватися до більш безпечних регіонів", - написав він і повідомив, як можна скористатися пропозицією евакуації .

++14.10++

На Львівщині вдалось стабілізувати ситуацію, тому електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень, повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

++13.50++

Японська телекомунікаційна компанія NTT Group1 виділила 1 мільйон доларів для підтримки цифрового освітнього середовища України, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram. "Міжнародні партнери, як і раніше, підтримують Україну. Провідна японська компанія в телекомунікаційному бізнесі NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища", - написав Шкарлет. За його словами, кошти розподілять через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячий фонд ООН та спрямують на забезпечення освітян та здобувачів освіти цифровими девайсами.

++13.30++

Правозахисники зафіксували понад 28 тисяч воєнних злочинів росіян в Україні

Правозахисна організація "Центр громадянських свобод" зафіксувала понад 28 тисяч воєнних злочинів росіян під час повномасштабного вторгнення в Україну, розповіла керівниця організації Олександра Матвійчук. "Працюючи разом з іншими правозахисними організаціями в ініціативі "Трибунал для Путіна" ми створили базу, яка вже налічує близько 28 тисяч злочинних епізодів", - розповіла вона агенції "Українські новини". Глава ЦГС зазначила, що з перших тижнів вторгнення Росії в Україну правозахисна організація сконцентрувалася на документуванні воєнних злочинів росіян, оскільки Україна зіткнулася з їхньою безпрецедентною кількістю. "У нас амбітна мета - зафіксувати навіть найменші злочинні епізоди, які були скоєні в кожному селі кожної області", - заявила Матвійчук.

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++13.25++

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 10 колишнім співробітникам Старобільського СІЗО Луганської області, які після російського вторгнення почали працювати на окупантів, повідомляє ДБР. "Після захоплення росіянами Старобільського району Луганської області десятеро працівників місцевого СІЗО добровільно перейшли "служити" у новостворений окупантами "следственный изолятор УИН МВД ЛНР", - ідеться у повідомленні відомства у Telegram. За даними ДБР, одним із перебіжчиків виявився начальник відділу роботи з персоналом, який передав окупантам особисті справи співробітників СІЗО та активно підтримує окупаційний режим. Фігуранти переховуються від слідства на окупованій території Луганщини.

++13.10++

Німецький федеральний архів постачає в українські архіви упаковочні матеріали та надає допомогу з оцифруванням документів. Про це повідомила віцепрезидентка федерального архіву Андреа Генґер (Andrea Hänger) в інтерв'ю Deutschlandfunk Kultur. "Культурний спадок України опинився під великою загрозою через актуальні події (війну Росії проти України. - Ред.). Існує давня традиція нападів на архіви, тому що вони стоять на сторожі суверенітету і культурної ідентичності країн", - зазначила Генґер.

++12.55++

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 16 грудня зросла до п'яти осіб, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, зокрема про півторарічну дитину, а також про 13 поранених, серед яких четверо дітей.

++12.45++

Міноборони Великобританії вважає, що через розташування уздовж лінії фронту мінних полів російська армія зіткнеться з низкою проблем. "Мінні поля є ефективною перешкодою для підготовлених військ тільки у тому разі, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. Основною проблемою для російських військ, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - ідеться у щоденному зведенні відомства з посиланням на дані розвідки. Британське міністерство оборони зазначає, що з жовтня російські війська в основному зосередилися на будівництві оборонних позицій уздовж багатьох ділянок лінії фронту в Україні, включаючи встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін.

++12.25++

Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області є "наслідками російської агресії проти України", заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Безумовно, ці події - це наслідки російської агресії. Що відбулося - це чергові хлопки, "бавовни", які ми вже звикли чути. Це наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Як бачимо, такі речі відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це Україні буде тільки на руку", - цитує Ігната з ефіру телемарафону "Інтерфакс-Україна". Він додав, що за кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому, можна буде точно дізнатися про реальні наслідки вибухів.

++11.50++

Три японські страховики не страхуватимуть з 1 січня судна від пошкоджень через воєнні дії, отриманих у всіх російських водах. Про це повідомляє dpa з посиланням на фінансове видання Nikkei Asia. За його даними, страхові компанії Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance та Mitsui Sumitomo Insurance інформують зараз про своє рішення судноплавні компанії. Через війну Росії проти України російські води стають занадто великим ризиком для більшості операторів, ідеться у повідомленні.

++11.30++

​​Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі України залишається суттєвим, повідомляє "Укренерго" в Telegram. Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання. Через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві, ідеться у повідомленні. На об'єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи.

++11.05++

Роботу банків в Україні забезпечено на випадок блекату - НБУ

Національний банк України Фото: picture-alliance/dpa/K. Thomas

Через масовані ракетні обстріли України з боку Росії, за ініціативи Національного банку всі системно важливі банки об'єдналися для створення спільної банківської мережі - Power banking. Як повідомляє НБУ , це спільна мережа відділень 14 банків по всій Україні, які працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал. Наразі вже понад тисячу відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту: у банкоматах і касах можна бде отримати готівку, здійснити переказ коштів і обсін валют у разі наявності готівкової валюти в касі.

++10.48++

Україна звільнить усі території, захоплені Росією, причому Крим вона поверне комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією. Про це заявив в інтерв'ю виданню LIGA.net керівник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов. "Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - сказав Буданов. Він додав, що Україна має повернутися до кордонів 1991 року, які є загальновизнаними у світі. Той, хто з цим не погоджується, "не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни", наголосив глава української розвідки.

++10.35++

Український військовий кореспондент Роман Бочкала повідомив що в результаті ракетної атаки безпілотника на летовище "Енгельс" було вражено пункт управління авіабазою. "БПЛА випустив 2 ракети, одна з яких була збита системою ППО, а друга вразила ціль". - написав журналіст у Twitter, не вказавши джерело інформації.

++10.01++

Речника Повітряних Сил України Юрій Ігнат прокоментував нічні вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс".

"Це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", - сказав він в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

За словам Ігната, за кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому, можна буде побачити реальні наслідки вибухів. Російська сторона заявляє, що пошкоджень авіатехніки через атаку немає.

++09.20++

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про дев'ять "прильотів" у прикордонних регіонах. "Після 22-ї години вечора, 25 грудня, російські війська з артилерії та мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Загалом було дев'ять прильотів", - написав він у Telegram.



++08.45++

Бойові втрати російської армії за минулу добу становили близько 550 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на 26 грудня сягнули близько 102 тисяч 600 осіб, повідомляється у Facebook генерального штабу ЗCУ .

++08.25++

Україна порушить питання про виключення Росії з РБ ООН - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 26 грудня Україною в ООН буде офіційно порушено питання виключення РФ із Ради безпеки ООН. Він упевнений, що після поразки Росії у розв'язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії. "І хоча ця тема поки що не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, "але нижче за рівень люди вже ставлять питання", - цитує Кулебу в ефірі телемарафону "Інтерфакс-Україна".

++08.10++

У новорічну ніч в Україні діятимуть вимоги комендантської години, а поліція працюватиме в посиленому режимі, повідомила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева. Вона зазначила, що в ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а й бійці Національної гвардії.

++07.55++

В Херсоні лунають вибухи - "Інтерфакс-Україна".

++07.50++

Російське міністерство оборони заявляє, що в районі аеродрому "Енгельс" збитий український безпілотник, троє російських військових загинули внаслідок падіння його уламків.

Від українського кордону до російського міста Енгельс, біля якого розташований аеродром стратегічної авіації військово-космічних сил РФ, понад 750 кілометрів.

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++07.45++

Збройні сили України за минулу добу відбили атаки російських військ у районі 16 населених пунктів Донбасу, завдано ударів по 18 районах зосередження противника, повідомили у генштабі. "Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині", - ідеться у зведенні на Facebook.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.

++07.40++

Більшість німців за негайний діалог Києва і Москви - опитування

Більшість жителів Німеччини (57 відсотків) не вірять у завершення війни Росії проти України у 2023 році, свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення агентства dpa. 27 відсотків респондентів очікують закінчення війни протягом наступного року, а 19 відсотків не змогли відповісти. При цьому 55 відсотків опитаних виступають за негайний діалог Києва та Москви, проте 27 відсотків вважають, що час для переговорів про мир ще не настав. Половина респондентів переконані, що Україна після війни має повернути собі всі території, захоплені РФ із 2014 року. Водночас 29 відсотків вважають, що анексований Росією Крим має бути під контролем Москви, ще 9 відсотків поділяють подібну точку зору щодо українських територій, захоплених у 2022 році.

++07.30++

Статус тимчасового захисту в Євросоюзі отримали 4,7 мільйона жителів України. Такі дані виконавчий директор Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) Ніна Грегорі надала виданням медіагрупи Funke.

++07.00++

На аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи

У районі військового аеродрому міста Енгельс у Саратовській області вночі прогримів потужний вибух. До цього у місті спрацювали сирени повітряної тривоги. Обставини події перевіряють силові структури, заявив губернатор Саратівської області. За його словами, у житлових кварталах Енгельса не сталося надзвичайних подій, об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

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