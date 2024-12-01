Понад два мільйони українців забажали "тисячі Зеленського"

За перший день з початку роботи програми "зимова єПідтримка" понад два мільйони українців подали заявки на отримання грошової допомоги від держави в розмірі 1000 гривень.

Більше ніж 2,1 мільйона українців подали у застосунку "Дія" заявки на отримання фінансової допомоги від держави у розмірі однією тисячі гривень у межах програми "зимова єПідтримка". Як повідомила в неділю, 1 грудня, пресслужба мінекономіки України, з них майже пів мільйона заявок на виплату дітям.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що кошти можна отримати впродовж трьох місяців місяців - до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року.

Говорячи про те, кому належить ця допомога, Зеленський уточнив : "Це для кожного й кожної - для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому - кілька тисяч на сім’ю". Самі кошти можна буде витрачати "на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг", додав президент. "Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону", - пояснив глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та протягом наступного року.

Куди нараховують "тисячу Зеленського"?

Тисячу гривень, яку уряд має виплатити українцям у рамках програми допомоги, будуть нараховувати на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в застосунку "Дія". Виплата здійснюватиметься незалежно від віку та соціального статусу.

Ці гроші можна буде використати на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книг, інші послуги, що додатково підтримає український мікро- і середній бізнес, пояснювали в уряді. Програма діятиме три місяці - до 28 лютого 2025 року. Кошти можна витратити до кінця 2025 року.

У неділю прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадував, що заявки прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року, а отримати тисячу можна через мобільний застосунок "Дія" (з 1 грудня), "Укрпошту" (з 4 грудня) та банки-партнери (з 10 грудня).

Детальніше про те, як отримати цю виплату, можна дізнатися на сайті e-aid.diia.gov.ua .

Не перша виплата в межах "єПідтримки"

Нагадаємо, державна програма "єПідтримка" вперше запрацювала незадовго до повномасштабного російського вторгнення - з середини грудня 2021 року. Тоді у межах програми громадян, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, держава винагороджувала виплатою у тисячу гривень - так званою "ковідною тисячею". Їх можна було витратити на заняття спортом, купівлю книжок чи квитків на культурні заходи, а також на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом. З січня 2022 українці віком від 60 років також отримали можливість витратити гроші з "єПідтримки" на придбання ліків.

На початку лютого 2022 року повідомлялося, що на той час українці витратили 2,5 мільярда гривень, отриманих за цією програмою. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.

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