"Тисячу Зеленського" нарахують на карту Нацкешбеку

Використати ці гроші можна буде упродовж зими на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, книги, інші послуги або задонатити на ЗСУ.

Тисячу гривень, яку уряд має виплатити українцям у рамках програми допомоги, анонсованої днями президентом Володимиром Зеленським, будуть нараховувати на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в "Дії". Про це заявив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев в ефірі національного телемарафону у суботу, 26 жовтня, повідомляє "Суспільне".

Виплата здійснюватиметься незалежно від віку та соціального статусу. Ці гроші можна буде використати упродовж зими - грудня, січня та лютого - на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книг, інші послуги, що додатково підтримає український мікро- і середній бізнес, сказав Соболев.

"Ці гроші "марковані", тобто є визначене коло, куди їх можна буде спрямувати. Але також їх можна буде задонатити на ЗСУ", - заявив заступник міністра.

За його словами, фінальна вартість цієї програми наразі не відома і залежатиме від кількості українців, які захочуть скористатися можливістю. Попередня підтримка громадян під час пандемії коронавірусу коштувала уряду приблизно вісім мільярдів гривень, додав він. Гроші на програму виділять з інших програм уряду.

"Ми переспрямовуємо з тих програм мінекономіки та інших міністерств, в яких виділені гроші на цей рік не встигають освоювати до кінця року. І крім того, ці гроші ми точно не змогли би спрямувати на армію, адже ці гроші виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки", - пояснив Соболев.

25 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував новий етап фінансової допомоги громадянам України в межах програми "єПідтримка" з 1 грудня. На кожного українця держава виплатить по тисячі гривень.

Не перша виплата в межах "єПідтримки"

Нагадаємо, державна програма "єПідтримка" запрацювала незадовго до повномасштабного російського вторгнення - з середини грудня 2021 року. Тоді у межах програми громадян, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, держава винагороджувала виплатою у тисячу гривень - так званою "ковідною тисячею". Їх можна було витратити на заняття спортом, купівлю книжок чи квитків на культурні заходи, а також на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом. З січня 2022 українці віком від 60 років також отримали можливість витратити гроші з "єПідтримки" на придбання ліків.

На витрату тисячі гривень державою відводилися чотири місяці з моменту зарахування на картку. На початку лютого 2022 року повідомлялося, що на той час українці витратили 2,5 мільярда гривень, отриманих за цією програмою. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.