"Тисяча від Зеленського": уряд ухвалив порядок виплат

З 1 грудня держава виплачуватиме по тисячі гривень громадянам України. Програма націлена на матеріальну підтримку українців і національних виробників, зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів України затвердив у п'ятницю, 15 листопада, порядок реалізації проєкту, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, з виплати тисячі гривень в межах зимової "єПідтримки" громадян.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, програма набуде чинності з 1 грудня, гроші можна буде спрямувати на оплату українських послуг і товарів.

Шмигаль зазначив, що, впроваджуючи програму, уряд ставить перед собою три цілі: матеріальна підтримка українських родин, підтримка вітчизняних виробників і надавачів послуг для стимуляції економіки та демонстрація єдності суспільства. "... Оскільки один із варіантів використання коштів - це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте", - пояснив він.

Отримані в межах програми гроші можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше. Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, уряд також визначив порядок замовлення коштів на дитину одним із батьків.

Не перша виплата в межах "єПідтримки"

Нагадаємо, державна програма "єПідтримка" запрацювала незадовго до повномасштабного російського вторгнення - з середини грудня 2021 року.

Тоді у межах програми громадян, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, держава винагороджувала виплатою у тисячу гривень - так званою "ковідною тисячею". Їх можна було витратити на заняття спортом, купівлю книжок чи квитків на культурні заходи, а також на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом. З січня 2022 українці віком від 60 років також отримали можливість витратити гроші з "єПідтримки" на придбання ліків.

На витрату тисячі гривень державою відводилися чотири місяці з моменту зарахування на картку. На початку лютого 2022 року повідомлялося, що на той час українці витратили 2,5 мільярда гривень, отриманих за цією програмою. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.

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