ЗСУ зупинили наступ ворога під Бахмутом - генштаб

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 25 червня (час київський).

++08.10++

Російські війська основні зусилля на Слов'янському напрямку зосереджують на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина, повідомляє зранку у суботу генеральний штаб Збройних сил України. Було обстріляло позиції українських військових поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Росіяни намагаються вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка, завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. З метою витіснення підрозділів ЗСУ окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

"На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка - Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти - Вершина ворог просунувся на один кілометр", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі, на Запорізькому напрямку ведуть оборону.

Також росіяни намагалися взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата - Костянтинівка та вели бій у напрямку Василівка - Кам'янка. "Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив", - повідомили в генштабі.

Для відновлення раніше втраченого положення підрозділи РФ вели вів наступ у напрямку Потьомкине - Високопілля Херсонської області, але успіху не мали і відійшли.

Також у генштабі констатують, що тимчасово захоплених територіях посилюється партизанський рух.

++07.56++

Селище Десна на Чернігівщині зазнало чергового ракетного обстрілу, повідомив голова регіональної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram. Він пообіцяв розповісти подробиці пізніше та закликав співгромадян не публікувати фото та відео з місця подій.

++07.40++

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що українці мають цінувати та пишатися отриманням Україною статусу держави-кандидата до Європейського Союзу. Як зазначив глава держави, в інтернеті, на телебаченні та радіо триває діалог про те, що це означає: які умови має Україна виконати, як важко це буде зробити і скількох років це потребуватиме.

"Я хочу сказати таке: а давайте трішки порадіємо. Тихо, скромно, в душі, але порадіємо за себе, за свою державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті. Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки, не озирнулися навкруги, не перевели подих, і говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останній 8848-й метр", - заявив Зеленський у відеозверненні у п'ятницю ввечері. Тому він закликав українців не знецінювати власний успіх. "А може спершу згадаємо, що ми подолали 7 тисяч метрів? Не будемо соромитися говорити про свої досягнення, не будемо народом з короткою пам'яттю та меншовартістю. Ми говоримо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли і зробили?", - наголосив він.

Президент також зазначив, що українців не повинні лякати вимог Європейського Союзу. "Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби, а для розуміння того, що ми точно подолаємо цей шлях. Не зупиняймося. Візьмемо свій Еверест! Давайте хоч на хвилину не про те, що нас очікує, а про те, що ми змогли. Бо забуваючи про це, ми применшуємо значення цього кроку", - заявив він.

++07.33++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається якнайшвидше відвідати Запорізьку АЕС для вирішення нагальних питань, заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі. За його словами, МАГАТЕ зростає занепокоєння через те, що на станції склалася "неприпустима" ситуація, а українські співробітники працюють на об'єкті "у вкрай напружених умовах".

++07.25++

Перед відновленням наступу на Слов'янськ російські сили, швидше за все, зосередяться на оточенні українських підрозділів у Лисичанську і перехоплення ліній зв'язку, що залишилися, на північний захід від міста, йдеться в черговому зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW). За оцінкою аналітиків, армії РФ необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Експерти ISW допускають навмисний відхід українців із Лисичанська, якщо російські сили загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Дивитись відео 05:19 Як РФ використовує заборонену зброю проти цивільного населення (21.06.2022)