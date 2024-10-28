США: КНДР відправила 10000 військових на війну проти України

У міністерстві оборони США підтвердили відправку Північною Кореєю близько 10 тисяч солдатів для підтримки Росії у війні проти України.

Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для тренувань і участі у бойових діях проти України протягом "наступних кількох тижнів". Про це в понеділок, 28 жовтня, заявила речниця міністерства оборони США (Пентагон) Сабріна Сінгх.

За її словами, деякі з цих солдатів уже перемістилися ближче до України. "Ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських сил у Курській області Росії", - цитує її слова на брифінгу американське інформаційне агентство Associated Press.

США: Україна не має жодних обмежень на використання зброї проти солдатів КНДР

Речниця Пентагону нагадала публічне попередження міністра оборони США Ллойда Остіна: якщо північнокорейські солдати будуть залучені до бойових дій, то вважатимуться воюючою стороною і легітимними цілями.

Сінгх наголосила на відсутності жодних обмежень на використання зброї, наданої США, для протидії їм. "Якщо ми бачимо, що війська КНДР наближаються до лінії фронту, це означає, що вони є спільниками у війні. КНДР має це врахувати", - заявила речниця.

Раніше цього дня речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник сказав в ефірі "Суспільне Новини", що Сили оборони України ще не стикалися в бою з північнокорейськими військовими та не брали їх у полон на Курському напрямку.