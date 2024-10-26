NYT: на Курщину днями перекинуть 5 тис. елітних вояків КНДР

До 28 жовтня в Курську область Росії перекинуть п'ять тисяч солдатів Північної Кореї, які, ймовірно, є частиною так званого "елітного" підрозділу, пише The New York Times.

До понеділка, 28 жовтня, в Курську область РФ перекинуть п'ять тисяч солдатів Північної Кореї, які, ймовірно, є частиною так званого "елітного" підрозділу. Про це з посиланням на українські поінформовані джерела пише американське видання The New York Times (NYT ).

Як ідеться в статті, перші військові з КНДР прибули на Курщину 23 жовтня, і з того часу їх продовжують перекидати. Вони прибувають з Північної Кореї до російського Владивостока, а далі їх на транспортних літаках Іл-76 переправляють на військовий аеродром на заході Росії. Наразі північнокорейські солдати зосереджені лише в Курській області та поки не вступили в бій, пише NYT.

Видання зауважує, що поки незрозуміло, як військові з КНДР змінять динаміку на полі бою, адже з 1950-х років північнокорейські війська не брали участі в жодній війні, тому щодо можливостей навіть елітних підрозділів "Корейської народної армії" виникають запитання.

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Південна Корея і НАТО обговорять, як посилити Україну

Тим часом агентство Bloomberg пише, що 28 жовтня Південна Корея поділиться з НАТО даними розвідки щодо підготовки північнокорейських солдатів у Росії для подальшої участі у війні проти України.

За словами поінформованих співрозмовників видання, потенційні відповіді НАТО обмежені, але "можуть включати посилення підтримки" України, тоді як Південна Корея може "запропонувати більш пряму підтримку, включаючи летальну зброю".

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