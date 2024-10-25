  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Військові з КНДР вступлять у бій за кілька днів - Зеленський

Євгенія Наконечна
25 жовтня 2024 р.

За даними української розвідки, Росія задіє північнокорейських військових в зоні бойових дій вже 27-28 жовтня. Розвідка Нідерландів вважає, що РФ розгорне цих військових на Курщині.

https://p.dw.com/p/4mDo1
Супутниковий знімок військового об'єкта в російському Уссурійську, де розміщені солдати з КНДР
Північнокорейські солдати на військовому об'єкті в російському Уссурійську (супутниковий знімок)Фото: Sopa/Sipa/picture alliance

За інформацією української розвідки, вже 27-28 жовтня Росія задіє перших північнокорейських військових в зонах бойових дій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

"Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані (на саміті БРІКС. - Ред.) цими днями", - написав Зеленський у Telegram.

У повідомленні Зеленський не вказав конкретний регіон, де будуть задіяні північнокорейські військові. Напередодні Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО) повідомило, що на території РФ перебувають близько 12 тисяч північнокорейський військових, зокрема 500 офіцерів, троє з яких - генерали. Крім того, у ГУР кажуть, що 23 жовтня перші загони вояків з КНДР прибули до Курщини.

Нідерландська розвідка вважає, що війська КНДР будуть розгорнуті на Курщині

Тим часом розвідка Нідердандів теж підтвердила, що  Росія  розгорнула щонайменше 1500 північнокорейських військових для участі у війні проти Україні, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Ми очікуємо, що війська будуть здебільшого розгорнуті в Курську і складатимуться переважно зі спеціальних підрозділів північнокорейської армії", - сказав Брекельманс, цитує Reuters. За його словами, перше розгортання було для Росії способом перевірити війська і оцінити міжнародну реакцію.

Українська прокуратура розслідує участь КНДР у війні проти України

Водночас українська прокуратура заявила, що розпочала розслідування щодо підтримки, яку Північна Корея надає Росії у війні, як імовірного злочину агресії, пише Reuters.

Як повідомили агенції у Офісі генерального прокурора України, північнокорейським чиновникам можуть бути висунуті звинувачення за озброєння і постачання сухопутних сил, які беруть участь у бойових діях проти України. "Ми документуємо і збираємо докази всіх можливих аспектів такої участі в рамках основного провадження щодо злочину агресії", - йдеться в заяві відомства.

Читайте також: Як участь Північної Кореї може вплинути на війну РФ проти України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Правитель КНДР Кім Чен Ин оточений студентами та викладачами Університету національної оборони у Пхеньяні, 7 жовтня 2024

Військові КНДР воюють за Росію проти України? Що відомо

Військові КНДР воюють за Росію проти України? Що відомо

Влада України та Південної Кореї стверджує, що Північна Корея відправляє своїх військових на війну проти України. DW зібрала найактуальнішу інформацію на цю тему та запитала про це експертів.
Конфлікти18 жовтня 2024 р.
Президент РФ Володимир Путін

Путін не заперечує наявності військ КНДР в Росії

Путін не заперечує наявності військ КНДР в Росії

Росія і КНДР уклали договір про стратегічне партнерство, один з пунктів якого передбачає надання військової допомоги, наголосив Путін, відповідаючи на запитання про наявність в Україні військових з КНДР.
Конфлікти24 жовтня 2024 р.
Військові КНДР

Кірбі: Військові з КНДР в Україні будуть законними цілями

Кірбі: Військові з КНДР в Україні будуть законними цілями

За даними США, у жовтні КНДР перекинула в Росію щонайменше 3000 солдатів, і зараз вони проходять базову військову підготовку. Втім, США поки не знають, чи будуть вони задіяні у війні проти України.
Політика24 жовтня 2024 р.
Більше публікацій