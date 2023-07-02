П'ятий день заворушень у Франції: ще понад 400 затриманих

П'яту ніч поспіль у Франції тривали заворушення у зв'язку із загибеллю підлітка від рук поліцейського. Натомість під час похорону Наеля М. у Нантері обійшлося без інцидентів.

Під час заворушень, що спалахнули у Франції у зв'язку із загибеллю юнака від рук поліцейського, до ранку неділі, 2 липня, правоохоронці затримали ще 427 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Twitter.

У ніч на 2 липня окремі сутички громадян із поліцією зафіксували в Марселі, Ніцці та Страсбурзі. У центрі Марселя під час таких бійок поліція застосувала сльозогінний газ. У Парижі правоохоронці в посиленому режимі патрулювали Єлисейські поля.

Прощання з Наелем

У передмісті Парижа Нантері 1 липня відбулася церемонія прощання з Наелем. На жалобний захід біля мечеті зібралися сотні людей. За бажанням родичів загиблого представники ЗМІ на церемонію прощання і на поховання допущені не були. Про будь-які інциденти біля молитовного будинку не повідомлялося.

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Макрон скасував візит до Німеччини

Так само 1 липня президент Франції Еммануель Макрон повідомив президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier), що відкладе запланований на період із 2 до 4 липня візит до Німеччини.

У пресслужбі глави німецької держави наголосили, що Штайнмаєр шкодує про скасування візиту Макрона, однак ставиться з розумінням до цього рішення на тлі поточної ситуації у Франції.

Загибель юнака від рук поліцейського і спалах протестів

Протести у зв'язку з убивством молодого водія Наеля М. спалахнули під Парижем у ніч на 28 червня. Під час перевірки на дорозі підліток відмовився підкоритися вимогам поліцейського і був застрелений. Лікарям, які прибули на місце, не вдалося врятувати юнака.

У наступні чотири ночі заворушення відбувалися також у низці інших міст Франції, зокрема в Тулузі, Марселі та Страсбурзі. У низці населених пунктів групи бунтівників грабували магазини, а також підпалювали автомобілі та сміттєві баки. Влада розпорядилася залучити десятки тисяч співробітників поліції для охорони громадського порядку.

38-річного поліцейського, який, ймовірно, відкрив вогонь по підлітку, узято під варту. Йому висунуто обвинувачення в умисному вбивстві.

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