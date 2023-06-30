Заворушення у Франції: рух автобусів та трамваїв зупиняють

Через заворушення, спричинені убивством підлітка поліцейським, які тривають четвертий день, по всій Франції у ніч на 1 липня зупиняють рух автобусів та трамваїв.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у п'ятницю, 30 червня, доручив префектам у регіонах зупинити рух автобусів та трамваїв з 21:00. Також має бути припинений продаж феєрверків, каністр з бензином, легкозаймистих та хімічних продуктів. Скільки триватимуть обмежувальні заходи, не повідомляється.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав операторів соціальних мереж видалити заклики до насильства. Такі портали, як Snapchat і Tiktok, відіграли значну роль у заворушеннях, заявив Макрон після кризової зустрічі з міністрами 30 червня.

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За даними поліції, лише у ніч на 30 червня поранені понад 200 поліцейських, 875 людей заарештовані. Протягом ночі було підпалено 1 900 автомобілів, також здійснювалися напади на крамниці.

Протягом останніх чотирьох днів у кількох французьких містах тривають масові заворушення, приводом яких стала смерть 17-річного підлітка - вихідця з Північної Африки, застреленого 27 червня поліцейським під час контролю у Нантері. У соцмережі потрапив відеозапис події, на якому видно, що під час перевірки автомобіля один із поліцейських тримає водія на прицілі, а коли автомобіль рушає з місця, поліцейський стріляє і потрапляє водієві в груди. Щодо поліцейського порушена кримінальна справа, він перебуває під вартою.