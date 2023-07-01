Заворушення у Франції: вночі затримали понад 1300 людей

Масові заворушення у Франції тривають вже четверту ніч поспіль. У ніч на 1 липня протестувальники підпалили понад 1300 автомобілів і пошкодили сотні будівель.

У Франції в ніч на суботу, 1 липня, знову відбувалися масові заворушення. У цю ніч поліція затримала по всій країні 1311 осіб, повідомило вранці в суботу французьке міністерство внутрішніх справ (МВС).

Масові заворушення, спричинені вбивством підлітка поліцейськими в паризькому передмісті Нантер у ніч на 28 червня, тривають у Франції вже четверту ніч поспіль. За попередніми даними МВС, у ніч на суботу було підпалено 1350 автомобілів, підпалено або пошкоджено 234 будівлі та нараховано 2560 пожеж на дорогах. Кількість арештів порівняно з попередньою ніччю збільшилася на понад 400 осіб. За даними відомства, у сутичках із протестувальниками поранення дістали 79 працівників поліції.

Втім, як поінформували в суботу у МВС країни, інтенсивність насильства в останню ніч знизилася завдяки мобілізації сил безпеки по всій країні, повідомляє агенція AFP.

Французькі протестувальники підпалювали автомобілі. Бордо, ніч на 1 липня. Фото: Guillaume Bonnaud/SUD OUEST//MAXPPP/dpa/picture alliance

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен вночі приїхав у місто Мант-ла-Жолі західніше Парижа для зустрічі з поліцейськими та жандармами, передає телеканал BFMTV. Під час візиту він заявив, що масштаб заворушень виявився "набагато меншим", ніж попередньої ночі, а в деяких районах Іль-де-Франс ситуація "надзвичайно спокійна". Водночас він наголосив на "неприйнятному насильстві" в Марселі та Ліоні.

Ввечері напередодні, 30 червня, мер Марселя Бенуа Паян закликав владу країни "негайно направити додаткові сили правопорядку" в місто. "Сцени грабунку та насильства в Марселі неприйнятні. Я найрішучішим чином засуджую ці акти вандалізму", - написав він у Twitter.

Французькі радикали палять сміттєві баки на вулиці Ліля Фото: Helene Decaestecker/VOIX DU NORD/PHOTOPQR/MAXPPP/dpa/picture alliance

МВС Франції задіяло 45 тисяч поліцейських і жандармів

Виступаючи ввечері 30 червня в ефірі телеканалу TF1, Дарманен повідомив, що наказав збільшити кількість поліцейських і жандармів, задіяних у придушенні заворушень, до 45 тисяч осіб у ніч на суботу. У попередню ніч, з 29 на 30 червня, для охорони порядку було задіяно 40 тисяч поліцейських і жандармів.

Однак, попри присутність сил безпеки, у п'ятницю ввечері в низці міст банди бунтівників грабували магазини, а також підпалювали автомобілі та сміттєві баки.

Масові протести почалися в ніч на 28 червня в паризькому передмісті Нантер, а потім поширилися за його межі. Приводом стала смерть 17-річного підлітка, який, будучи за кермом автомобіля, відмовився зупинитися на вимогу поліцейського і був застрелений. Правоохоронці почали розслідування для з'ясування всіх обставин події. Поліцейського, який вистрілив у підлітка, взяли під варту, йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві.

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