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ПолітикаНімеччина

Макрон відклав візит до Німеччини через протести у Франції

Павло Мильников
2 год. тому

Еммануель Макрон повідомив про перенесення візиту Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Президент ФРН із розумінням поставився до рішення на тлі заворушень у Франції після вбивства підлітка поліцейським.

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Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) повідомив президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру (ліворуч), що змушений відкласти державний візит через заворушення.
Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) повідомив президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру (ліворуч), що змушений відкласти державний візит через заворушення.Фото: Reuters/W. Rattay

Президент Франції Еммануель Макрон змушений відкласти державний візит до Німеччини на тлі протестів, що охопили низку французьких міст після вбивства підлітка поліцейським. Про це він повідомив у суботу, 1 липня, в телефонній розмові з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Як зазначила канцелярія президента Німеччини, Штайнмаєр засмутився через рішення Макрона, проте поставився з розумінням до такого кроку. Він також висловив сподівання на якнайшвидше припинення насильства у Франції.

Візит Макрона мав відбутися 2-4 липня. Нові дати поки невідомі.

Заворушення у Франції

Протести під Парижем спалахнули в ніч на 28 червня після вбивства поліцейським 17-річного юнака в Нантері. Підліток за кермом автомобіля відмовився зупинитися на вимогу дорожнього патруля та був застрелений. Лікарям, які прибули на місце, не вдалося врятувати хлопця.

Правоохоронці почали розслідування для з'ясування всіх обставин події. Поліцейського, який, ймовірно, відкрив вогонь, взяли під варту. Йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві.

Пізніше заворушення поширилися на кілька інших міст. У низці населених пунктів групи бунтівників грабували магазини, а також підпалювали автомобілі та сміттєві баки. Влада розпорядилася задіяти десятки тисяч працівників поліції. До ранку 1 липня були затримані понад 1300 осіб.

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