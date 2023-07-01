Під Парижем попрощалися з підлітком, убитим поліцейським

На траурний захід у мечеті в Нантері прийшли сотні людей. Смерть юнака призвела до заворушень у кількох містах Франції.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Під Парижем у суботу, 1 липня, відбулася церемонія прощання з 17-річним підлітком, чиє вбивство поліцейським спричинило заворушення в низці міст Франції.

На траурний захід у мечеті в Нантері зібралися сотні людей, повідомляє французьке видання Le Figaro.

Навколо будівлі створили спеціальну зону безпеки, пише Le Parisien. За бажанням родичів загиблого журналісти не були допущені на церемонію прощання та на поховання.

Про будь-які інциденти біля молитовного будинку не повідомлялося.

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Заворушення у Франції

Протести під Парижем спалахнули в ніч на 28 червня після вбивства поліцейським юнака в Нантері. Підліток за кермом автомобіля відмовився зупинитися на вимогу дорожнього патруля і був застрелений. Лікарям, які прибули на місце, не вдалося врятувати хлопця.

Правоохоронці почали розслідування для з'ясування обставин події. Поліцейського, який, імовірно, відкрив вогонь, взяли під варту. Йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві.

Пізніше заворушення поширились на кілька інших міст. У низці населених пунктів групи бунтівників грабували магазини, а також підпалювали автомобілі та сміттєві баки. Влада розпорядилася задіяти десятки тисяч працівників поліції для охорони громадського порядку. До ранку 1 липня затримали понад 1300 осіб.

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