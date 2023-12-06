Партія Орбана внесла резолюцію проти вступу України в ЄС

"Фідес", яка має більшість в парламенті Угорщини, планує звернутися до уряду з закликом не підтримувати початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС на саміті в Брюсселі наступного тижня.

Провладна партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" подала до парламенту в середу, 6 грудня, резолюцію, яка закликає уряд не підтримувати початок офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

"Політика розширення ЄС повинна залишатися об'єктивним процесом, заснованим на правилах і результатах. Початок переговорів з Україною про членство має ґрунтуватися на консенсусі між країнами-членами. Умови для цього сьогодні відсутні", - йдеться в проєкті резолюції.

У документі додається, що лідери ЄС повинні спершу оцінити, як потенційне членство України вплине, зокрема, на європейську аграрну політику.

"Фідес" має дві третини голосів у парламенті, що дозволяє партії самостійно ухвалювати будь-які закони.

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"Спектакль напередодні саміту ЄС"

8 листопада Європейська Комісія рекомендувала розпочати офіційні переговори про вступ України в ЄС. На саміті 14-15 грудня лідери 27 держав-членів Євросоюзу мають вирішити, чи підтримати цю рекомендацію. Рішення потребує одностайності серед усіх країн блоку.

17 листопада уряд Орбана запустив загальнонаціональне опитування щодо політики Євросоюзу, 4 з 11 питань якого стосуються України: переговорів про членство в ЄС, припинення військової допомоги, фінансової допомоги та імпорту аграрної продукції.

4 грудня Орбан надіслав листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, в якому вимагає зняти з порядку денного саміту ЄС питання членства України. Він пропонує відкласти це питання на 5-10 років, замінивши його угодою про "стратегічне партнерство".

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Після внесення партією "Фідес" резолюції в парламент науковий співробітник аналітичного центру GLOBSEC Роджер Гілтон прокоментував агенції Reuters дії угорської влади так: "Орбан дотримується дуже публічної стратегії створення хаосу і паніки напередодні саміту. Спектакль, який він влаштовує, покликаний створити стрес і максимізувати його важелі впливу перед зустріччю лідерів ЄС".

Нагадаємо, Єврокомісія призупинила фінансування Угорщини на мільярди євро через суперечки щодо верховенства права та демократичних прав в країні під час правління Орбана. Він систематично домагається розблокування коштів.

Крім того, останнім часом "Фідес" активізував передвиборну кампанію - у червні 2024 року обиратимуть Європейський парламент. Кампанія супроводжується, зокрема, рекламними плакатами з зображенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) поруч з Алексом Соросом і написами з закликом "не танцювати під їхню дудку".

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