В Орбана розробили закон про "захист суверенітету" Угорщини

Провладна партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" внесла 21 листопада в парламент законопроєкт про "захист національного суверенітету". Він покликаний запобігти тому, що угорська влада називає "неналежним іноземним політичним втручанням".

Законопроєкт передбачає створення окремого органу - Агентства з захисту суверенітету - для "виявлення та розслідування" фінансування з-за кордону "діяльності, спрямованої на вплив на волевиявлення виборців".

Він передбачає покарання за іноземне фінансування партій, які беруть участь у виборах, у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Після виборів 2022 року в уряді Орбана звинуватили опозицію в отриманні близько восьми мільйонів євро від американської неурядової організації. Опозиційні партії заперечують ці звинувачення, стверджуючи, що кошти надійшли від угорців, які проживають за кордоном.

"Фідес" має дві третини голосів у парламенті, що дозволяє партії самостійно ухвалювати будь-які закони.

"Фідес" готується до виборів в ЄП

Як нагадує агентство AFP, у 2017 в Угорщині вже ухвалювали схожий закон, але скасували його після офіційного попередження з боку Європейського Союзу.

Нинішня ініціатива з'явилася на тлі активізації передвиборної кампанії "Фідес" до виборів у Європейський парламент (ЄП), які відбудуться в червні наступного року, зауважує Reuters.

Минулого тижня уряд Угорщини запустив національне опитування щодо політики ЄС, зокрема й щодо допомоги Україні та її членства в Євросоюзі. Рекламна кампанія супроводжується дискредитацією президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яку зображують поруч з Алексом Соросомпід написами з закликом "не танцювати під їхню дудку".

Нагадаємо, Єврокомісія призупинила фінансування Угорщини на мільярди євро через суперечки щодо верховенства права та демократичних прав в Угорщині під час правління Орбана.

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