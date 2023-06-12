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Сорос передає управління фінансовою імперією сину

Ольга Лебедєва | Віолетта Чайковська
23 хв. тому

Джордж Сорос передав молодшому сину Алексу керування своїм 25-мільярдним благодійним фондом Open Society Foundations.

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Джордж і Алекс Сороси
Джордж і Алекс СоросиФото: Alex Soros via Twitter/REUTERS

Американський мільярдер і меценат Джордж Сорос передає управління своєю фінансовою імперією молодшому сину Алексу.

Про передачу керування 25-мільярдним благодійним фондом Open Society Foundations 92-річний фінансист і його 37-річний син повідомили в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal (WSJ), оприлюдненому в ніч на понеділок, 12 червня. 

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Алекс Сорос обіцяє продовжити шлях батька на посаді керівника фонду: підтримувати демократії у світі та представників лівих сил у США. Він збирається брати більше участі в американському громадському та політичному житті. Однією зі своїх найважливіших цілей Сорос-молодший називає боротьбу проти переобрання Дональда Трампа президентом США.

Крім того, він обіцяє сприяти вирішенню таких проблем як справедливе виборче законодавство, досягнення гендерної рівності та права на аборт.

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Джордж Сорос - виходець з Угорщини, який пережив Голокост. Він заробив статки, працюючи фінансовим експертом у 1970-ті та 1980-ті роки.

Через свій фонд Open Society Foundations Сорос протягом десятиліть підтримує проєкти у сфері громадянських прав, демократії та ліберальних політичних ініціатив у всьому світі. Він також є одним із найбільших донорів Демократичної партії США.

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Алекс Сорос - четвертий з п'яти дітей мільярдера. Рада Фонду Сороса обрала його своїм головою в грудні 2022 року.

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