ЄК затвердила виділення Угорщині 900 мільйонів євро

Єврокомісія затвердила виділення Угорщині авансового платежу у розмірі 900 мільйонів євро. Країни-члени ЄС мають схвалити це рішення.

Європейська Комісія (ЄК) - виконавчий орган Європейського Союзу (ЄС) - затвердила виділення Угорщині авансового платежу розміром 900 мільйонів євро. Про це в четвер, 23 листопада, повідомило інформагентство Reuters.

Раніше Єврокомісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії COVID-19 з огляду на занепокоєння щодо ознак корупції та відступу уряду Віктора Орбана від принципів ЄС щодо демократії й верховенства права.

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У відповідь Угорщина фактично заблокувала ухвалення програми ЄС про надання Україні економічної допомоги обсягом 50 мільярдів євро до 2027 року та початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Крім того, уряд Орбана заблокував реалізацію плану надання військової допомоги ЄС Україні на суму 20 мільярдів євро і виступив проти посилення європейських санкцій щодо Росії.

Спроба Брюсселя вмовити Орбана

Орбан натомість заявляє, що Угорщина не більш корумпована, ніж інші країни ЄС. Крім того, Будапешт розгорнув кампанію з розміщення білбордів, що паплюжать Європейську Комісію, а право-консервативна партія Орбана "Фідес" просуває законопроєкт про "захист національного суверенітету" від іноземного втручання - обидва кроки підвищують ставки в суперечках Угорщини з ЄС, пише Reuters.

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Авансові платежі, які не вимагають дотримання умов верховенства права, що є обов'язковими для отримання фінансової допомоги ЄС, передбачені програмою RePowerEU, частиною постпандемічних заходів ЄС, спрямованих на підтримку переходу енергетики від викопних видів палива до альтернативних джерел енергії.

Чиновники ЄС заявили, що змінений план допомоги Угорщині передбачає надання 10,4 мільярда євро протягом декількох років - це близько п'яти відсотків ВВП Угорщини у 2023 році - включаючи 4,6 мільярда євро в рамках RePowerEU, з яких 0,7 мільярда євро мають надійти у вигляді грантів і 3,9 мільярда євро -у вигляді кредитів.

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Єврофункціонери хочуть, щоб Угорщина використала гроші за програмою RePowerEU для модернізації свого електроенергетичного сектора за допомогою "розумних" лічильників і діджиталізації енергетичних компаній.

Нинішнє рішення Єврокомісії схвалити змінений план підтримки програм енергоефективності Угорщини, тепер має бути схвалене іншими країнами ЄС. Імовірно, це станеться вже 8 грудня під час переговорів між міністрами фінансів 27 країн-членів ЄС, припускає Reuters.

Шансів вмовити Орбана небагато

Рішення ЄК мають схвалити країни-члени ЄС. Єврофункціонери очікують, що авансовий платіж Угорщині надійде наступного року в рамках двох виплат на суму близько 460 мільйонів євро кожна.

Однак у Брюсселі наполягали на тому, що Угорщина має виконати умови ЄС щодо боротьби з корупцією та забезпечення незалежності судової системи, зокрема, для того, щоб отримати доступ до подальшого фінансування.

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Минулого місяця чиновники ЄС повідомили агентству Reuters, що блок розглядає можливість розблокування допомоги Угорщині, щоб заручитися підтримкою Будапешта в питанні підтримки України. Однак нещодавно джерела, залучені до підготовки саміту лідерів ЄС 14-15 грудня, на якому обговорюватиметься питання надання допомоги й євроінтеграції України, висловлювали дедалі більший скептицизм щодо можливості схилити Орбана на свій бік, пише агенція.