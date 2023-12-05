Словацькі перевізники розблокували КПП на кордоні України

Пункт пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород" на україно-словацькому кордоні розблокований, повідомляє ДПСУ. Втім там перебуває в чергах понад 600 вантажівок, зокрема через блокаду на польському кордоні.

Рух для українських вантажівок через контрольно-пропускний пункт (КПП) "Вишнє-Нємецьке" в Словаччині, суміжний з пунктом "Ужгород" в Україні, розблокований. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке", завершилися. Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ДПСУ зазначили, що на кордоні зі Словаччиною збільшилась кількість вантажівок через ускладнений рух на польському кордоні. Станом на ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажівок.

1 грудня представники словацької спілки перевізників почали безстрокову акцію з блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород", який є єдиним КПП між Словаччиною та Україною для великовагових авто. Словацькі перевізники у такий спосіб приєдналися до польських страйкарів, які вже місяць блокують чотири КПП на кордоні з Україною.

Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

Україна категорично наполягає, що вимога скасування "транспортного безвізу" - неприйнятна. Європейська Комісія погрожує польській владі покаранням за порушення законодавства ЄС.

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