Словацькі перевізники розблокували КПП на кордоні України
Рух для українських вантажівок через контрольно-пропускний пункт (КПП) "Вишнє-Нємецьке" в Словаччині, суміжний з пунктом "Ужгород" в Україні, розблокований. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).
"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке", завершилися. Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком", - йдеться у повідомленні.
При цьому в ДПСУ зазначили, що на кордоні зі Словаччиною збільшилась кількість вантажівок через ускладнений рух на польському кордоні. Станом на ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажівок.
1 грудня представники словацької спілки перевізників почали безстрокову акцію з блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород", який є єдиним КПП між Словаччиною та Україною для великовагових авто. Словацькі перевізники у такий спосіб приєдналися до польських страйкарів, які вже місяць блокують чотири КПП на кордоні з Україною.
Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").
Україна категорично наполягає, що вимога скасування "транспортного безвізу" - неприйнятна. Європейська Комісія погрожує польській владі покаранням за порушення законодавства ЄС.
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