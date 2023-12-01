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ЄС - Орбану: "стратегічне партнерство" з Україною вже існує

Анастасія Шепелева
1 грудня 2023 р.

У відповідь на пропозицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана замінити переговори про членство України в ЄС угодою про стратегічне партнерство глава Євроради Шарль Мішель нагадав, що подібна вже існує.

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Голова Євроради Шарль Мішель
Шарль МішельФото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Європейський Союз вже має Угоду про асоціацію з Україною, сказав голова Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи в п'ятницю, 1 грудня, заклик прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підписати "стратегічне партнерство" замість того, щоб розпочинати офіційні переговори з Україною про її вступ у ЄС.

За словами Мішеля, цей документ "пропонує багато можливостей для тісної співпраці з Україною". Він додав, що у грудні на саміті лідерів ЄС відбудуться широкі дебати, "щоб оцінити, яке рішення ми приймемо".

Напередодні Орбан запропонував 5-10 років попрацювати з Україною в рамках угоди про стратегічне партнерство, а вже потім почати переговори щодо її членства в ЄС. На його думку, наразі розрив між Україною та ЄС "занадто великий".

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8 листопада Європейська Комісія представила звіт про готовність України до переговорів про вступ у ЄС. У ньому вона рекомендувала розпочати офіційний переговорний процес. 

На саміті 14-15 грудня лідери 27 держав-членів ЄС мають вирішити, чи прийняти рекомендацію Єврокомісії. Як зауважує міжнародна агенція Reuters, коментарі Орбана загрожують зірвати це рішення, яке потребує одностайності серед усіх країн блоку.

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