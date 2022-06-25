Олаф Шольц не обіцяє проривів на саміті G7

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами суботи, 25 червня (час київський).

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На окупованій Херсонщині військові РФ "проводять інвентаризацію" та "збирають у мешканців дані про квартири та будинки, власники яких були вимушені виїхати через тимчасову окупацію". Про це пише заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевськийу Facebook. Він пояснив, що російські віськові мають при цьому дві мети - задля заселення туди військових з РФ та для з'ясування, чи не переховуються там "підпільники".

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Росія випустила протягом ночі 48 крилатих ракет по Україні, заявив радник глави Офісу президента в Києві Михайло Подоляк. За його словами, усі ракетні удари були здійснені "винятково по цивільних об'єктах". "48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… ", - написав він у Twitter.

Раніше представники влади Житомирщини, Чернігівщини та Львівщини, що потрапили під обстріли, заявляли про удари переважно по військовим та інфраструктурним об'єктам.

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Шольц не обіцяє проривів на саміті G7

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав не чекати на проривні результати від триденного саміту країн "великої сімки" (G7), який розпочнеться 26 червня в замку Ельмау у Баварії. "Так, Ельмау знаходиться в горах, але гори ми, звичайно, не зсунемо", - попередив глава уряду ФРН у щотижневому інтернет-зверненні Kanzler kompakt. Однією з головних тем зустрічі у верхах стане війна в Україні та її економічні наслідки, що призвели до стрімкого зростання цін на енергію.

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Російське міноборони заявляє про "знищення до 80-ти польських найманців, 20 бойових броньованих машин та восьми установок реактивних систем залпового вогню "Град" внаслідок удару по заводу у Костянтинівці на Донбасі". Інформацію про це поширює "Інтерфакс" з посиланням на брифінг представника міноборони РФ Конашенкова.

Зазначимо, що перевірити заяви, які наводяться як країною-агресоркою, так і Україною, з незалежних джерел наразі неможливо.

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Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив про підготовку до другого випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". "Ми абсолютно у графіку, готуємось до другого льотно-конструкторського випробування "Сармата", - цитує Рогозіна агенція "Інтерфакс". За його словами, "Роскосмос уже здійснює серійний випуск цих ракет. Як заявляв днями Путін, їх вихід на бойове чергування він очікує наприкінці 2022 року.

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Командування повітряних сил ЗСУ повідомляє про збиття російського безпілотного літального апарата типу "Орлан-10", який "проводив розвідку об'єктів після ракетних ударів".

Нагадаємо, вранці цього дня з теритрії Білорусі та акваторії Чорного моря було завдано низку ракетних ударів по військовим та інфраструктурним об'єктам у кількох областях України.

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Через війну, розв'язану РФ, пошкоджень зазнали 123 об'єкти культурної спадщини України, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що з них - 21 пам'ятки національного значення, 95 - місцевого значення та сім - щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Водночас війська РФ повністю знищили дев'ять культурних об'єктів на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині, стан ще 25 пошкоджених об'єктів залишається невідомим. Крім того, за словами Ткаченка, найбільше постраждали релігійні споруди. Так, за період повномасштабної війни окупанти знищили чи пошкодили 144 церкви. Також руйнувань зазнали 100 історичних пам'яток України. Загалом міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало 396 епізодів воєнних злочинів росіян проти української культурної спадщини. Найбільше - на Харківщині, Донеччині, Київщині, Чернігівщині, Луганщині та Сумщині.

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Внаслідок ранкових атак РФ на Золочів, Харківщина, загинула 79-річна жінка, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі "Суспільному". "О 5:30 з артилерії обстріляли селище Золочів. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Жертв не було. О 9:35 знову обстріл Золочева. Одна людина загинула. Це 79-річна жінка. Загибла була на вулиці під час обстрілу", - навів подробиці трагедії Коваленко. Внаслідок атак у населеному пункті пошкоджено 12 будинків, а також газо- та електромережі. Нині фахівці усувають наслідки - подати газ і світло планують протягом дня.

Столтенберг очікує на завершення війни за столом переговорів

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Війна Росії проти України, ймовірно, закінчиться не перемогою однієї зі сторін, а за столом переговорів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю іспанській газеті El Pais. Водночас він наголосив: "Наш обов'язок - забезпечити Україні максимально сильну позицію і допомогти їй залишитися суверенною та незалежною європейською нацією. І найкращий спосіб зробити це - надати потужну військову підтримку, економічну підтримку та запровадити жорсткі санкції проти Росії". Раніше в інтерв'ю німецькій газеті Bild генсек НАТО попередив, що треба бути готовим до того, що війна може тривати роками.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про підтримку народу Молдови, зазначивши, що погрози Москви на адресу Кишинева свідчать про її слабкість. "Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз з Москви. Погрози іншим державам - все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, що ґрунтується на агресії, примусі і неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - написав Кулеба у Twitter.

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Дивитись відео 06:16 Нова зброя від Заходу: чи змінить це хід війни (02.06.2022)

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував відео роботи реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS на фронті. "Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння!" - написав Залужний у коментарі до відео, розміщеному у Facebook.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр різко відреагувала на повідомлення про виведення підрозділів ЗСУ з населених пунктів, зроблені цивільними особами до того, як про це офіційно повідомили у генштабі ЗСУ та в міноборони. За її словами, це завдає шкоду роботі ЗСУ. "Це забирає в них дорогоцінний час - добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші", - написала Маляр у Facebook у суботу. За її словами, "публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв генштаба почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька", коли "просто не дали ЗСУ доробити заплановане".

ГУР МОУ: Ракетні удари з Білорусі є провокацією

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Ракетні удари, завдані по Україні з території Білорусі, є масштабною провокацією РФ з метою подальшого втягування Мінська у війну проти України, це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з Білорусі, заявили в Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України. "У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники працювали безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали запуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж запуску - район міста Петриків, неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області РФ. Далі через територію Калузької і Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначили, що ударів було завдано по Київській, Чернігівській, Сумській областях. "Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл безпосередньо пов'язаний зі спробами кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в ролі безпосереднього учасника", - заявили в ГУР міноборони.

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Росія і далі атакує Донеччину, у Курахівській громаді війська РФ обстріляли місцеву ТЕС, в Авдіївці - медичний заклад і центральну частину міста, повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, внаслідок обстрілів один загиблий в Бахмуті, ще двоє зазнали поранень. Крім того, вісім разів за ніч росіяни атакували Мар'їнську громаду, пошкодивши житловий будинок у Красногорівці. У Селидівській громаді під обстріл окупантів потрапив Українськ. За даними Кириленка, ніхто не постраждав, кількість руйнувань уточнюється. У Гродівській громаді внаслідок обстрілів зазнало руйнувань сільськогосподарське підприємство в Іванівці. Там теж обійшлося без жертв, зазначає глава ОВА.

++11.19++

Російські окупаційні війська продовжують з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілювати Харків і Харківську область, унаслідок обстрілів протягом останньої доби було вбито жінку, є поранені, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синегубов. "Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, 1 жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі", - написав чиновник у Telegram. Також за минулу добу Київський і Немишлянський райони Харкова зазнали ракетних ударів, було пошкоджено приватні будинки, а також 9 і 10 поверхи багатоповерхового офісного будинку в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На території області обстрілів зазнали Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. В результаті зруйновано житлові будинки, господарські будівлі, сталося кілька пожеж.

++11.00++

У війні проти України Росія втратила вже понад 34700 солдатів, 1511 танків, 241 реактивну систему залпового вогню та 764 артилерійські системи, повідомляє міністерство оборони України. Крім того, серед втрат РФ:

3645 бойових броньованих машин

99 засобів протиповітряної оборони

217 літаків

184 гелікоптери

626 безпілотників оперативно-тактичного рівня

137 крилатих ракет

14 кораблів та катерів

2560 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

60 одиниць спецтехніки.

За даними міноборони, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках. Там також наголошується, що дані уточнюються. Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

++10.45++

З початку червня у РФ, імовірно, відсторонили кількох генералів з ключових оперативних командних посад у війні проти України, повідомляє у суботу військова розвідка Великобританії. За її даними, серед звільнених, зокрема, командувач Повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков, командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков, який певний час, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командувача в Україні. Тепер, як припускають британські розвідники, командування Південним військовим округом, який відіграє центральну роль у наступі на Донбасі, може перейти до генерал-полковника Сергія Суровікіна. Його кар'єра, як стверджується у повідомленні, протягом понад тридцяти років супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості. Також у розвідці Великобританії повідомляють, що Україна, ймовірно, перебудовує свою оборону на напрямку Сєвєродонецьк - Лисичанськ, оскільки російські бронетанкові підрозділи продовжують просуватися у південній околиці району.

Ракетні обстріли кілької областей України

++10.00++

Зранку у суботу по території Житомирської області було завдано масованих ракетних ударів з території Білорусі. Як повідомив міських голова Житомира Сергій Сухомлин, було обстріляно військові об'єкти навколо Житомира, сумарно по території області випущено 24 ракети. "Сьогодні зранку ми усі прокинулися від гучних вибухів. Слава Богу, по Житомиру нічого не прилетіло, було обстріляно військові об'єкти навколо Житомира, з літаків було запущено ракети, вони зайшли з Білорусі, сумарно було запущено24 ракети по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира", - повідомив Сухомлин у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

++09.50++

Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу з території Республіки Білорусь, повідомили зранку у суботу в оперативному командуванні "Північ". Ракетні удари було завдано близько п'ятої години ранку, загалом було випущено 20 ракет по селищу Десна. "Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом", - йдеться у повідомленні.

++09.30++

Чотири російські ракети вразили військовий об'єкт у Львівській області, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький вранці у суботу. "Сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. Чотири, на жаль, долетіли", - повідомив чиновник. Він зазначив, що ракетних ударів було завдано із акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, українській протиповітряній обороні вдалося збити дві ракети. За словами Козицького, в результаті ракетного удару постраждало чотири особи. Їх госпіталізували, а пожежу, що виникла в результаті обстрілу, локалізували.

++09.10++

Президента Росії Володимира Путіна "необхідно притягти до відповідальності" за наслідки блокувань експорту зерна з України, заявив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан у розмові з Deutsche Welle. Війна в Україні "не тільки завдала непотрібних страждань українському населенню, а й породжує голод у світі, що розвивається", підкреслив він. Кремль "намагається утримати в заручниках решту світу", вважає канадський міністр.

++08.33++

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) позитивно оцінила розподіл та прийом біженців з України до ФРН. "Ми подбали про те, щоб біженці мали гарне медичне обслуговування, соціальне забезпечення та прямий доступ до робочих місць", - наводить слова Фезер видання Rheinische Post. Утім, розподіл тих, хто втік від війни, як і раніше, вимагає чималих зусиль, зазначила міністерка. На думку глави МВС ФРН, федеральні, регіональні та місцеві органи влади багато чому навчилися під час припливу біженців у 2015 році. Крім того, німецьке суспільство демонструє "приголомшливу готовність допомагати", зазначила Фезер.

ЗСУ зупинили наступ ворога під Бахмутом - генштаб

++08.10++

Російські війська основні зусилля на Слов'янському напрямку зосереджують на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина, повідомляє зранку у суботу генеральний штаб Збройних сил України. Було обстріляло позиції українських військових поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Росіяни намагаються вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка, завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. З метою витіснення підрозділів ЗСУ окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

"На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка - Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти - Вершина ворог просунувся на один кілометр", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі, на Запорізькому напрямку ведуть оборону.

Також росіяни намагалися взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата - Костянтинівка та вели бій у напрямку Василівка - Кам'янка. "Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив", - повідомили в генштабі.

Для відновлення раніше втраченого положення підрозділи РФ вели вів наступ у напрямку Потьомкине - Високопілля Херсонської області, але успіху не мали і відійшли.

Також у генштабі констатують, що тимчасово захоплених територіях посилюється партизанський рух.

++07.56++

Селище Десна на Чернігівщині зазнало чергового ракетного обстрілу, повідомив голова регіональної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram. Він пообіцяв розповісти подробиці пізніше та закликав співгромадян не публікувати фото та відео з місця подій.

++07.40++

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що українці мають цінувати та пишатися отриманням Україною статусу держави-кандидата до Європейського Союзу. Як зазначив глава держави, в інтернеті, на телебаченні та радіо триває діалог про те, що це означає: які умови має Україна виконати, як важко це буде зробити і скількох років це потребуватиме.

"Я хочу сказати таке: а давайте трішки порадіємо. Тихо, скромно, в душі, але порадіємо за себе, за свою державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті. Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки, не озирнулися навкруги, не перевели подих, і говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останній 8848-й метр", - заявив Зеленський у відеозверненні у п'ятницю ввечері. Тому він закликав українців не знецінювати власний успіх. "А може спершу згадаємо, що ми подолали 7 тисяч метрів? Не будемо соромитися говорити про свої досягнення, не будемо народом з короткою пам'яттю та меншовартістю. Ми говоримо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли і зробили?", - наголосив він.

Президент також зазначив, що українців не повинні лякати вимог Європейського Союзу. "Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби, а для розуміння того, що ми точно подолаємо цей шлях. Не зупиняймося. Візьмемо свій Еверест! Давайте хоч на хвилину не про те, що нас очікує, а про те, що ми змогли. Бо забуваючи про це, ми применшуємо значення цього кроку", - заявив він.

++07.33++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається якнайшвидше відвідати Запорізьку АЕС для вирішення нагальних питань, заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі. За його словами, МАГАТЕ зростає занепокоєння через те, що на станції склалася "неприпустима" ситуація, а українські співробітники працюють на об'єкті "у вкрай напружених умовах".

++07.25++

Перед відновленням наступу на Слов'янськ російські сили, швидше за все, зосередяться на оточенні українських підрозділів у Лисичанську і перехоплення ліній зв'язку, що залишилися, на північний захід від міста, йдеться в черговому зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW). За оцінкою аналітиків, армії РФ необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Експерти ISW допускають навмисний відхід українців із Лисичанська, якщо російські сили загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

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