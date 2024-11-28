Прокуратура: Росіяни розстріляли ще дев'ятьох полонених ЗСУ

Чотирьох українських військових розстріляли біля Покровська, ще п'ятьох - на Запоріжжі. Умисні вбивства військовополонених є тяжким міжнародним злочином, і кількість таких , вчинених росіянами, зростає.

Прокуратура України має дані ще про два випадки розстрілів російськими солдатами українських військовополонених. За наявними даними, 22 листопада у Покровському районі на Донеччині і 24 листопада у Пологівському районі на Запоріжжі російські військові розстріляли загалом дев'ятьох українських військовополонених. Про це у четвер, 28 листопада, повідомив Офіс генерального прокурора України (ОГПУ). В обох випадках було розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга 438 КК України).

За оперативними даними прокуратури, 22 листопада російські війська здійснили наступ на позицію Збройних сил України, розташовану поблизу села Петрівка Покровського району на Донеччині. "Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї", - ідеться в повідомленні ОГПУ.

Інший випадок, за попередніми даними, стався 24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії. Там російські військові розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон. "Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу", - повідомили в ОГПУ.

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Нагадаємо, 22 листопада цього року заступник начальника департаменту ОГПУ з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Тарас Семків повідомляв, що загалом на тоді розслідувалися 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 захисників України.

За словами Семківа, наразі фіксується збільшення кількості випадків розстрілу українських військовополонених російськими військовими, і це відбувається на всіх ділянках фронту. Зокрема, не менше 20 людей були розстріляні на території Курської області РФ. За оцінками ОГПУ, загальна кількість таких злочинів може бути більшою.

26 листопада ОГПУ стало відомо про ще один факт розстрілу російськими військовими п'ятьох беззбройних українських військовополонених біля Покровська.

Вбивство військовополонених є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.