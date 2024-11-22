ОГПУ розслідує розстріли росіянами 177 військовополонених

Лише у жовтні та листопаді було зареєстровано 13 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 54 українських військовополонених російськими солдатами, повідомили в ОГПУ.

У жовтні та листопаді 2024 року було зареєстровано 13 кримінальних проваджень за фактами розстрілу російськими військовими 54 українських військовополонених. Це - третина від всіх проваджень, розпочатих в 2024 році за такими фактами. Про це в ефірі "Суспільного" у п'ятницю, 22 листопада, повідомив заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Тарас Семків.

Загалом на сьогодні розслідуються 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 захисників України. Переважну більшість зареєстрували у 2024 році - 37 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 109 військовополонених, додав Семків.

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ОГПУ: кількість страт українських військовополонених зростає

За словами Семківа, фіксується збільшення кількості випадків розстрілу українських військовополонених російськими військовими, і це відбувається на всіх ділянках фронту.

Зокрема, за його даними, вже розпочато чотири провадження за фактами розстрілів українських військовополонених на території Курської області РФ.

"За нашими даними, не менше 20 людей було розстріляно. Проте цей злочин є латентним. Ми поки не маємо всіх даних про розстріл наших військовослужбовців. Очевидно, що їхня загальна кількість може бути більшою", - наголосив він.

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Росіяни розстріляли п'ятьох полонених бійців ЗСУ біля Вугледара

Водночас Офіс генпрокурора повідомив про початок чергового такого досудового розслідування - за фактом розстрілу військами РФ п'ятьох полонених бійців ЗСУ поблизу Вугледара на початку жовтня.

"За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили штурм позицій ЗСУ поблизу міста Вугледар. У ході наступу окупанти взяли у полон п'ятьох беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли", - повідомили в ОГПУ.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (частина друга статті 438 КК України). Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, наголошують в ОГПУ.

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