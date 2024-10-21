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ОГПУ: росіяни розстріляли двох полонених біля Селидового

Степан Смишляєв
21 жовтня 2024 р.

Правоохоронці розслідують черговий випадок страти українських військовополонених російськими військами. За даними Офісу генпрокурора, росіяни вбили двох беззбройних українців біля Селидового.

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Прокурор з воєнних злочинів (ілюстративне фото)
Правоохоронці розслідують черговий випадок страти українських військовополонених російськими військамиФото: imago images/NurPhoto

Російські військові 18 жовтня розстріляли впритул двох українських військових, які потрапили у полон поблизу міста Селидове Донецької області, повідомили у понеділок, 21 жовтня, у Офісі генерального прокурора України (ОГПУ) з посиланням на оперативні дані.

"Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", - розповіли в Офісі генпрокурора.

У зв'язку із цим злочином було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України), повідомили в ОГПУ.

"Країна-агресорка знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими! Вкотре повідомив ООН та МІжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) про воєнний злочин РФ, аби організації це зафіксували. Відомо уже про понад 100 українських військових, яких при потраплянні в полон стратили росіяни", - заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що днями Європейський Союз виступив з заявою, в якій засуджує страти українських військовополонених російськими військовими. Як зазначається у заяві, за даними з достовірних джерел, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених.

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