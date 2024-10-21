ОГПУ: росіяни розстріляли двох полонених біля Селидового

Російські військові 18 жовтня розстріляли впритул двох українських військових, які потрапили у полон поблизу міста Селидове Донецької області, повідомили у понеділок, 21 жовтня, у Офісі генерального прокурора України (ОГПУ) з посиланням на оперативні дані.

"Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", - розповіли в Офісі генпрокурора.

У зв'язку із цим злочином було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України), повідомили в ОГПУ.

"Країна-агресорка знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими! Вкотре повідомив ООН та МІжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) про воєнний злочин РФ, аби організації це зафіксували. Відомо уже про понад 100 українських військових, яких при потраплянні в полон стратили росіяни", - заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що днями Європейський Союз виступив з заявою, в якій засуджує страти українських військовополонених російськими військовими. Як зазначається у заяві, за даними з достовірних джерел, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених.

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