Росіяни вбили полонених бійців ЗСУ біля Покровська - ОГПУ

Російські військові розстріляли двох українських бійців, які потрапили у полон поблизу біля села Новодмитрівка Покровського району Донецької області.

Російські військові розстріляли двох українських бійців, які потрапили у полон поблизу біля села Новодмитрівка Покровського району Донецької області. Про це у середу, 20 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора України (ОГПУ).

"За оперативними даними, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, прокурори перевіряють інформацію про вбивство росіянами ще трьох поранених українських бійців на цій позиції.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (частина дурга статті 438 КК України). "Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій", - наголосили в ОГПУ.

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Омбудсмен заявив про імовірний розстріл українських військовополонених на Курщині

Водночас уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у середу повідомив про імовірний розстріл українських військовополонених у Курській області РФ.

"Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині. Направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину. Міжнародна спільнота повинна діяти негайно (...) Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", - заявив він у дописі у Telegram.

Подробиць щодо імовірного чергового розстрілу українських військовополонених Лубінець наразі не навів.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив з заявою, в якій засуджує страти українських військовополонених російськими окупантами. Як зазначається у заяві, за даними з достовірних джерел, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених.