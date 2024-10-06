Страта полонених: на Донеччині взяли причетного солдата РФ

На кадрах зйомки з дрона троє військових у формі ЗСУ по черзі виходять із погреба з піднятими руками. Потім їх розстрілюють російські солдати. Одного з них затримали на Донеччині.

Російські окупанти бІля міста Нью-Йорк у Донецькій області розстріляли трьох беззбройних українських воїнів. Про цей випадок розстрілу російськими військами військовополонених повідомила у неділю, 6 жовтня, 12 бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України (НГУ).

"Російські військові розстрілюють полонених українських бійців у Нью-Йорку. Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів", - йдеться у дописі у Telegram-каналі "Азову".

Зазначається, що пізніше бійці "Азова" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон "одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство". Як розповів вбивця В'ячеслав Д., розстріляти полонених наказало командування по рації. "Було передано, що з полоненими возитися ніколи, полонених нікого не брати, і дали команду розстріляти. Що група й зробила", - сказав він.

Після розстрілу полонених, за словами Дєлягіна, група окупантів пішла далі, але потрапила під обстріл із дронів та мінометів. "Наша група була вся знищена. Я залишився один. Не бачив жодного іншого способу як зберегти собі життя, ніж здатися. Тому здався", - сказав він.

Також затриманий розповів, що неодноразово чув по рації накази розстрілювати полонених. При цьому російські окупанти "обнуляють" своїх, котрі не хочуть йти вперед, додав Дєлягін.

Як повідомили в коментарі "Українській правді" щодо оприлюдненого "Азовом" відео в Офісі генпрокурора, про цей воєнний злочин росіян стало відомо на початку вересня, і за цим фактом Донецька обласна прокуратура проводить розслідування. Російський полонений військовий, який фігурує у відео і потрапив в полон, вже допитаний в рамках провадження.

Як повідомлялось, 4 жовтня ОГПУ навело дані про страти російськими окупантами на полі бою 93 українських військовополонених. За даними прокурорів, 80 відсотків випадків страт українських військовополонених зафіксовано цьогоріч

Україна, зокрема, розслідує здійснення росіянами наймасовішої страти- розстріл російськими військовими 16 українських військовополонених на покровському напрямку.