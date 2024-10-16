ЄС засудив страти українських військовополонених росіянами

За даними, які наводить зовнішньополітична служба ЄС, в російському полоні загинули щонайменше 177 українських військових.

Європейський Союз виступив з заявою, в якій засуджує страти українських військовополонених російськими військовими. Відповідна заява від імені Верховного представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля була оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх справ у середу, 16 жовтня.

Як зазначається у заяві, за даними з достовірних джерел, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених. Зокрема, в заяві наводиться інформація про те, що 10 жовтня російські військові розстріляли дев'ятьох українських військовополонених на Курщині, а 1 жовтня на Донеччині стратили 16 військових, які здалися в полон.

"Європейський Союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження Росії з українцями. Ці випадки є жахливими і представляють собою серйозні порушення Женевських конвенцій. Вони демонструють постійне і систематичне нехтування Росією міжнародним правом, зокрема, міжнародним гуманітарним правом", - йдеться у заяві.

Росія має чіткі зобов'язання згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом, "які вона повинна виконувати", наголошується в заяві від імені Борреля.

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В ЄС підтвердили "непохитну відданість" притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах проти України

Також у ЄС звернули увагу, що те, що російські громадські діячі публічно закликають страчувати українських військовополонених і прославляють ці страти, закликаючи до нових, "ще раз викриває справжню природу режиму в Кремлі".

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини вже підтвердило систематичне застосування широкого спектру різних методів тортур, зокрема й сексуального насильства, щодо українських військовополонених їхніми російськими поневолювачами", - йдеться у заяві.

Крім цього, в ЄС засудили відсутність у українських в'язнів доступу до зовнішнього світу та відмову незалежним спостерігачам в гуманітарному доступі до них.

У заяві європейська дипломатія підтвердила "свою непохитну відданість притягненню до відповідальності всіх виконавців і пособників воєнних злочинів Росії проти України".

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