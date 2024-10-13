ОГПУ відкрив справу щодо ймовірного розстрілу бійців ЗСУ

ОГПУ відкрив справу щодо ймовірного розстрілу бійців ЗСУ13 жовтня 2024 р.
Офіс Генерального прокурора України (ОГПУ) розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на території Курської області.
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні ОГПУ у неділю, 13 жовтня.
Також повідомляється, що генпрокуратура робить все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які Росія чинить проти України та українців.
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Нагадаємо, раніше цього ж дня український аналітичний проєкт Deepstate повідомив про те, що російські військові розстріляли дев'ятьох українських військових на Курщині. За даними проєкту, 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений шлях в Курській області російські військові розстріляли українських операторів дронів.
У Telegram-каналі "Говорять снайпер +", який, за вказаними у ньому даними, веде командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов, спростовується інформація, що військові, яких розстріляли, намагались здатись у полон. За даними Бунятова, військові були у тилу і відстрілювались до останнього.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй (ООН) та Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ) через інформацію про можливий розстріл.