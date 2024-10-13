ОГПУ відкрив справу щодо ймовірного розстрілу бійців ЗСУ

Офіс Генерального прокурора України (ОГПУ) розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на території Курської області.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні ОГПУ у неділю, 13 жовтня.

Також повідомляється, що генпрокуратура робить все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які Росія чинить проти України та українців.

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Нагадаємо, раніше цього ж дня український аналітичний проєкт Deepstate повідомив про те, що російські військові розстріляли дев'ятьох українських військових на Курщині. За даними проєкту, 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений шлях в Курській області російські військові розстріляли українських операторів дронів.

У Telegram-каналі "Говорять снайпер +", який, за вказаними у ньому даними, веде командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов, спростовується інформація, що військові, яких розстріляли, намагались здатись у полон. За даними Бунятова, військові були у тилу і відстрілювались до останнього.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй (ООН) та Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ) через інформацію про можливий розстріл.