ПАРЄ приголомшена доказами тортур у російському полоні

Міжнародна спільнота приділяє недостатньо уваги темі українських військовополонених та цивільних осіб, яких утримує Росія, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, наголошується в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що її було ухвалено у середу, 2 жовтня, в Страсбурзі. Численні "міжнародні механізми" надали докази, що до українських військових та цивільних полонених "систематично застосовуються тортури", йдеться далі в документі ПАРЄ під назвою "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи, які потрапили у полон внаслідок агресивної війни РФ проти України".

Депутати ПАРЄ вважають, що Рада Європи має зробити все можливе, аби ця тема залишалася на політичному порядку денному всіх держав-членів та партнерів. Оскільки тільки таким чином можна "з’ясувати місцезнаходження українців, зниклих безвісти у російському полоні, сприяти їх негайному звільненню та гарантувати притягнення Росії до відповідальності", говориться у резолюції.

Росія приховує дані про полонених українців

Станом на 18 вересня 2024 року зниклими без вісти або полоненими вважаються 65 956 військовослужбовців і цивільних осіб, серед яких - 50 916 зареєстровані як зниклі безвісти на основі перевірених даних, говориться у документі ПАРЄ. Проте наголошується, що "насправді жертв набагато більше". "Хоча 3672 особи були повернуті з російського полону в період з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2024 року, включаючи 168 українських цивільних осіб, Асамблея із занепокоєнням відзначає, що серед звільнених третина осіб вважалася зниклими безвісти, оскільки РФ, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням, вчасно не надала інформацію про місцезнаходження цих людей", - наголошує Асамблея.

При цьому родичі військовополонених та цивільних заручників, "не мають жодної можливості отримати інформацію про їхню долю", за винятком випадків, коли про них "повідомили Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) або коли щодо них було відкрито кримінальне провадження в Росії чи на тимчасово окупованих територіях України".

"Асамблея приголомшена доказами тортур"

У резолюції наводяться дані Офісу генерального прокурора України, згідно з якими на території РФ виявлено "49 постійних пунктів для утримання українських військовополонених та 16 - на тимчасово окупованих територіях України, а також 6 місць утримання мирних українських громадян". Асамблея "приголомшена" наданими доказами тортур, якими піддають українців у цих місцях ув’язнення. "Окрім недостатнього та неякісного харчування та відсутності належної медичної допомоги, фіксуються випадки систематичного побиття, застосування електрошоку та зґвалтувань. Також повідомлялося про антисанітарні умови утримання, перенаселеність, приниження, надмірно суворий режим, словесні образи", - говориться у резолюції.

Український військовополонений Володимир Шевченко після звільнення з російського полону Фото: DW

З огляду на те, що Москва відверто нехтує правам полонених українців, які вони мають відповідно до міжнародного гуманітарного права, ПАРЄ вважає за необхідне "зміцнити існуючі міжнародні механізми як для перевірки, так і для звітування про різні прояви порушення цього права Російською Федерацією". Асамблея також має намір сприяти створенню постійного механізму обмінів полоненими із залученням всіх зацікавлених сторін, у тому числі третіх країн та МКЧХ.

РЄ має створити новий механізм для захисту прав військовополонених

Польський депутат від групи соціалістів Павел Яблонський назвав резолюцію, присвячену утримуваним у російському полоні українцям, "найважливішим документом нинішньої сесії ПАРЄ, оскільки у ньому йдеться про людські життя". "У нас є можливість говорити від імені людей, які стали жертвами російської агресії, які опинилися в полоні, яких піддавали тортурам, а деякі з них - втратили життя", - сказав Яблонський і закликав колег, "повернувшись до своїх країн і парламентів", продовжувати працювати для того, щоб "підтримати українських військовополонених та інших жертв війни".

Відповідно до міжнародного гуманітарного права військовополонені мають особливий рівень захисту, а цивільні громадяни взагалі не повинні бути у полоні, проте Росія повністю нехтує цим, відзначила фінська депутатка-соціалістка Міапетра Кумпула-Натрі. "Ми, міжнародні організації та політики, бачимо документи з доказами (воєнних злочинів. - Ред.), говоримо про те, що винні мають бути покарані, але це трапиться лише тоді, коли Росія відповість за свої жахливі злочини. І над цим має працювати Рада Європи, це наша найважливіша робота", - наголосила депутатка ПАРЄ. Кумпула-Натрі нагадала, що Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України вже функціонує і закликала почати роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу виплатити компенсацію жертвам війни.

Міжнародні організації, такі, як МКЧХ, ООН та ОБСЄ, котрі мали б займатися пошуком та поверненням українських військовополонених і цивільних громадян, "не функціональні у нашій реальності", вважає українська депутатка від Європейської народної партії Єлизавета Ясько. "Ми маємо зрозуміти, чому ці організації не можуть виконувати те, що мали б робити", - наголосила політикиня. Вона переконана, що Рада Європи повинна подумати над створенням "нового механізму", який міг би ефективніше захищати права і сприяти повернення українців, які опинилися у російському полоні.