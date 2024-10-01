ООН: Українські полонені зазнають жорстоких катувань

Тортури над українськими військовими в полоні мають системний характер, зазначається в тематичній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини. Російські солдати теж скаржаться на побиття.

Українські військовополонені піддаються систематичним катуванням та жорстокому поводженню на усіх етапах російського полону. Такого висновку дійшли експерти Моніторингової місії ООН з прав людини у доповіді, оприлюдненій у вівторок, 1 жовтня.

Попередній звіт на тему військовополонених місія публікувала у березні 2023 року. Відтоді її спеціалісти опитали ще 169 звільнених українських військових, п'ятьох звільнених медичних працівників, а також 205 російських військовополонених, які перебувають в Україні.

"Усталені методи" тортур

169 звільнених з полону українців надали експертам ООН "детальні й несуперечливі свідчення" про пережиті катування або жорстоке поводження. Серед усталених методів таких тортур, наведених у доповіді: побиття, ураження електричним струмом, удушення, тривале перебування у напружених положеннях, позбавлення сну, імітації розстрілу, погрози жорстокого насильства щодо особи або її сім'ї та приниження гідності. Опитані також часто зізнаються у тому, що пережили різні форми сексуального насильства в полоні.

"Щоразу, коли я виходив з камери на подвір'я, в душ або під час перевірки мені доводилося стояти з широко розставленими ногами. Мене били і били електрошокером, били ногами в пах. Сказали, що роблять це для того, щоб я не міг мати дітей", - наводяться в доповіді уривки з інтерв'ю з одним із полонених.

Опитані, які повернулись з полону, свідчили: найжорстокішому поводженню піддавалися військові певних спеціальностей, наприклад, артилеристи, або військовослужбовці певних підрозділів. Експертам ООН стало відомо принаймні про 38 місць несвободи в РФ та на окупованих нею українських територіях, де військовополонених масово б'ють під час прийому, ймовірно, з метою "зламати дух новоприбулих".

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Нелюдські умови - систематичні

"Ми зафіксували смерть 10 українських військовополонених внаслідок катувань, неналежних умов утримання або відсутності належної медичної допомоги", - зазначила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, презентуючи доповідь у Женеві.

Загалом у звіті згадують про 69 місць з нелюдськими умовами тримання українських полонених, які після звільнення скаржились на постійне відчуття голоду та виснаження, втрату до однієї третини або половини ваги, погане медичне обслуговування, відсутність опалення та теплого одягу. У поєднані з поганими гігієнічними умовами ці фактори призводили до тривалих проблем зі здоров'ям, випадіння зубів, зараження туберкульозом та іншим захворюванням.

Деякі випадки широкого міжнародного розголосу покращували умови тримання чи харчування українців в полоні. Автори доповіді наводять це як ще один доказ систематичного характеру порушень - поряд зі свідченнями про координацію тортур між представниками різних російських спецслужб під час допитів чи переміщення між установами тримання.

Втім, ООН не змогла відшукати жодних свідчень про кримінальне переслідування російською владою власних військових чи силовиків, винних у тортурах чи нелюдському поводженні із полоненими. Ба більше - російські політики та військові, як от заступник голови РНБО Дмитро Мєдвєдєв, роблять публічні заклики до такого поводження чи навіть до страти українських військових у полоні.

Поруч із останніми змінами законодавства, що звільняють російських військовослужбовців від кримінальної відповідальності, це "сприяє атмосфері безкарності" за систематичні катування, зазначила Даніель Белль.

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В Україні теж катують полонених

Експерти ООН і досі не можуть потрапити до місць утримання полонених в РФ та на окупованих нею територіях. Водночас Київ такий доступ надає - автори доповіді змогли опитати 205 російських військових в українських таборах за останні 18 місяців.

Умови утримання в українських таборах для військовополонених ООН називає прийнятними Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

104 з них також поскаржились на катування - майже в усіх випадках йшлося про побиття на початкових етапах полону або під час транзиту до офіційних таборів, де умови утримання "загалом відповідали міжнародним стандартам". Попри це місія висловлює занепокоєння тим фактом, що російських полонених подекуди місяцями тримають в слідчих ізоляторах, а часом і у неофіційних "підвалах" перед тим, як відправити у табір.

"Українська влада продовжує покращувати умови та гарантії в місцях інтернування, надає, наприклад, доступ полоненим до телефонних дзвінків (додому. - Ред.)", - зазначено у доповіді.

Офіс генерального прокурора України повідомив авторам звіту про п'ять кримінальних розслідувань, що велися за фактами жорстокого поводження і вбивства російських полонених станом на 16 серпня. Втім, жодних офіційних підозр в рамках цих розслідувань не оголошено.

Варто наголосити, що на початку вересня 2024 року Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки. Такі обмеження не суперечать Женевській конвенції, заявив 8 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець.