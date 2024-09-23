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В ООН мають нові докази катувань українців росіянами

Валерій Сааков
23 вересня 2024 р.

На території РФ систематично катують українців, зокрема військовополонених. Одна з форм катувань - сексуальне насильство, кажуть в ООН.

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Вязниця в Херсоні, де утримували й катували цивільних українців
Вязниця в Херсоні, де утримували й катували цивільних українців (листопад 2022 року)Фото: Igor Burdyga/DW

Російські органи влади широко практикують застосування катувань щодо українців - як проти цивільних, так і проти військовополонених. Такі висновки містить оприлюднений у понеділок, 23 вересня, пресреліз незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. 

У комісії аргументують, що широка географія та поширення методів катувань свідчать про те, що росіяни вдаються до таких протиправних дій зокрема й через почуття безкарності. Як повідомив голова комісії Ерік Мьозе на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві, майже у всіх місцях позбавлення волі у РФ спостерігається "повторюване використання сексуального насильства як способу тортур". 

За словами Мьозе, комісія дійшла висновку, "що тортури застосовуються російською владою як звична і прийнятна практика", цитує інформагенція dpa. Були також отримані докази того, що деякі російські держоргани застосовували ці катування скоординовано. 

Крім того, комісія зібрала докази, що російська влада застосовувала тортури проти українців і на тимчасово окупованих українських територіях. 

Тисячі українців у полоні в РФ

Нагадаємо, в липні цього року в доповіді правозахисників наголошувалося, що систематичні та поширені практики свавільних затримань, катувань, насильницьких зникнень, сексуального насильства, фільтрації та пов'язаних з ними злочинів проти українських цивільних на тимчасово окупованих РФ територіях можуть розцінюватися як злочини проти людяності та є свідченням цілеспрямованої політики РФ.

У березні цього року генпрокурор України Андрій Костін стверджував, що в полоні РФ перебуває понад 10 тисяч цивільних заручників. Так само, за його даними на той момент, 5,6 тисячі українців постраждали від тортур окупантів. Однак генпрокурор сам визнавав, що реальні цифри можуть бути значно вищими.

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