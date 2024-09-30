Правозахисники: РФ утримує понад 14 тис. цивільних українців

У Міжнародному товаристві з прав людини викрадення та захоплення цивільних українців росіянами називають однією з найгостріших проблем війни.

За оцінками Міжнародного товариства з прав людини, у російських в'язницях перебувають понад 14 тисяч цивільних громадян України. Представники цієї організації у понеділок, 30 вересня, у Франкфурті-на-Майні закликали звернути увагу на долю цих людей.

Як зазначили у товаристві, ув'язнені, яким вдалося повернутися в Україну, мають серйозні травми, як от переломи кісток і струси мозку. Також вони повідомляють про фізичне, сексуальне і психологічне насильство.

Правозахисники називають викрадення та захоплення цивільних однією з найгостріших проблем війни Росії проти України.

Звільнені з полону українці: Це пекло

Перед присутніми у Франкфурті-на-Майні журналістами виступили декілька українців, які пройшли через російські в'язниці, зокрема, Олена Ягупова, яка потрапила до російського ув'язнення з окупованої частини Запорізької області.

"Я пройшла пекло в ув'язненні. У таборі мене ґвалтували і піддавали тортурам", - наводить її слова агенція KNA.

Українка закликала міжнародну спільноту добиватися звільнення українських цивільних з ув'язнення з Росії. За її словами, врятувати треба "тисячі людей".

Також про своє ув'язнення в Росії розповів Олександр Тарасов з Херсона. Він перебував у російській вязниці рік, і там його піддавали тортурам електрошокером. "Ми знаємо про (російські. - Ред.) структури, суддів і поліцейських", - зазначив він і закликав накладати персональні санкції на відповідальних за ув'язнення цивільних українців в Росії. Також він волів би бачити їх усіх перед міжнародним судом.

За даними Міжнародного товариства з прав людини, озвученими у Франкфурті-на-Майні, зараз його правозахисники задіяні у спробах звільнити з РФ понад 60 людей. Заради цього воно співпрацює з українським товариством "Цивільні у полоні".

"Ми просимо німецьких політиків допомогти нам у створенні механізму для повернення наших чоловіків та батьків", - зазначила на заході членкиня правління цього товариства Олена Цигіпа, чоловік якої, журналіст, ув'язнений у Росії за "шпигунство".

В українському реєстрі зниклих безвісти 55 тисяч людей

Зауважимо, що цифри, наведені Міжнародним товариством з прав людини суголосні з останніми даними, які оприлюднювали представники української влади. Улітку уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Росія незаконно утримує понад 14 тисяч цивільних громадян України. За його словами, повертати в Україну цивільних найскладніше, адже на відміну від військовополонених, йдеться не про обмін, а саме про повернення.

Крім того, станом на липень в РФ перебувало близько 19,5 тисяч депортованих українських дітей і 6,5 тисячі військовополонених українців. Зауважимо, що відтоді відбулося декілька обмінів полоненими.

Минулого тижня заступник глави міністра закордонних справ Леонід Тимченко в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив, що в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин наразі налічується 55 тисяч людей. Ця цифра включає як військових, так і цивільних.