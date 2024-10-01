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Україна розслідує страту росіянами 16 полонених бійців ЗСУ

Степан Смишляєв
1 жовтня 2024 р.

У мережі з'явилося відео розстрілу росіянами 16 військових ЗСУ. Це наймасовіший відомий випадок страти полонених. СБУ розпочала розслідування.

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Прокурор з воєнних злочинів
Росіяни вчинили, ймовірно, наймасованішу страту українських військовополонених - розстріляли 16 бійців ЗСУ.Фото: Carol Guzy/ZUMA PRESS/dpa/picture alliance

У вівторок, 1 жовтня, в у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими 16 українських військовополонених на покровському напрямку. Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях розпочало досудове розслідування за цим фактом, повідомив Офіс генерального прокурора.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як військовослужбовці Збройних сил України, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, росіяни умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

За даними медіа, воєнний злочин російські військові вчинили в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району Донеччини.

Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин злочину. Провадження відкрито за статтею "порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством" (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наймасовіша страта українських полонених

В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії "є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин".

"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених - не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва", - наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

 

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