"Її вбила Росія": колеги про смерть журналістки в полоні РФ

У четвер, 10 жовтня, стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані Росією території, померла в російському полоні - за останніми даними, її утримували на території Росії. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник пресслужби Координаційного штабу Петро Яценко. Він, зокрема, розповів, що Рощину "переводили з Таганрога до Москви - це був етап підготовки до звільнення". Своєю чергою, представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" повідомив, що Рощина мала бути включена в один із найближчих обмінів полоненими.

Російська сторона підтвердила смерть української журналістки Вікторії Рощиної в полоні, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він поінформував ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) про зафіксований факт загибелі цивільної людини, яку незаконно утримувала Росія.

Репортажі з окупованих територій

Вікторії Рощині було 27 років. Як фрілансерка вона співпрацювала з виданнями "Українська правда", "Цензор.нет", hromadske, а також з "Українським радіо", "UA:Перший", "Радіо Свобода" та іншими ЗМІ. Журналістка писала репортажі про ситуацію на окупованих територіях та людей, які там живуть. У березні 2022 року її затримала російська ФСБ, коли вона намагалася потрапити в окупований Маріуполь, але через певний час її звільнили. Втім, це не зупинило Вікторію, і вона знову запланувала поїздку на окуповані території на сході України.

Вікторія Рощина перестала виходити на зв'язок з рідними 3 серпня 2023 року. За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала за три дні дістатися окупованих територій на сході України. Тоді батько Володимир Рощин повідомив ЗМІ, що українська Служба безпеки підтвердила родині, що Вікторію взяли в полон російські сили. У вересні того ж року її родина подала заяву про її розшук до відповідних органів. Лише у травні 2024 року Росія офіційно підтвердила її затримання та перебування на території РФ - до цього часу про долю Рощиної нічого не було відомо.

"Трималася за віру, що свобода слова переможе людожерську Росію"

"Росіяни вбили українську журналістку Віку Рощину. Вони утримували її в тюрмі понад рік. Що треба було робити, як треба було знущатися над нею, щоб вона, молода дівчина, померла? В мене питання до всіляких ООН, ОБСЄ, Червоних хрестів і решти міжнародної тухлоти. Скільки разів ви відвідали її в російському СІЗО? Скільки разів ви перевірили умови, чи годують її, чи не б’ють?" - емоційно написала у Facebook директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. За її словами, ще близько 30 українських журналістів нині перебуває в російському полоні і їхня доля не відома. "Де обміни, міжнародна спільното? Чому наші західні партнери грандіозно міняють лише російських "журналістів", які потім з мікрофонами розказують, що "ето нє їх война", - риторично запитує директорка ІМІ, звертаючись до міжнародних інституцій, які покликані захищати права людей, зокрема і професійні права журналістів.

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Головна редакторка онлайн-видання "Ґрати" Тетяна Козак переконана , що після 2022 року Росії уже нічого не заважає вбивати українських полонених. "Вбивство понад пів сотні азовців в Оленівці, загибель кримчан Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова, яким відмовляли у медичній допомозі, нещодавно - загибель азовця Олександра Іщенко у ростовському СІЗО. І тепер ти, Віка", - пише Тетяна Козак. Вона згадує, що Вікторія Рощина була "сміливою та міцною у своїх переконаннях", "талановитою журналісткою", яка мала велике професійне майбутнє. Але війна зламала в ній всі запобіжники, через що вона і потрапила у перший полон. "У своїй колонці ти потім написала, як тебе тримали у Бердянській колонії, намагалися схилити до співпраці, ти не погодилась, не брала в них навіть їжу… Здається, ти трималася за віру, що свобода слова та журналістська професія переможе людожерську Росію", - пише Тетяна Козак, звертаючись до загиблої журналістки.

Джелял: "Щоб звільнити усіх полонених, треба перемогти" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Віка - одна з найскладніших журналісток, з якою працював. Інколи вона була нестерпною, будь-які правки сприймала в штики. Але попри все Віка завжди залишалась Журналісткою. Її було нереально зупинити, якщо вона щось задумала. І Росія її вбила. Що б вони зараз не говорили", - пише про Вікторію Рощину заступник головного редактора видання "Українська правда" Євген Будерацький .

У полоні РФ, за різними даними, від 19 до 30 медійників

Верховна Рада розпочали засідання 11 жовтня з хвилини мовчання, окремо згадавши Вікторію Рощину. "РФ убила 12 цивільних журналістів та понад 30 зараз незаконно утримує. На жаль, це не перший раз, коли російський конвеєр смерті убиває в полоні.

"Винні мають бути покарані. Лише нашого голосу буде замало, аби впливати на країну-терориста, тому ми заручаємося підтримкою наших міжнародних партнерів", - зазначив голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин. Він повідомив, що комітет комунікує про цей злочин на рівні парламентської асамблеї ОБСЄ, НАТО та Ради Європи та планує звернутися до МКЧХ та вже має позицію "Репортерів без кордонів".

"Протягом усіх 15 місяців, коли журналістка перебувала в ув'язненні, російська влада не висловлювалася про причини (затримання. - Ред.) та звинувачення. Незважаючи на неодноразові спроби "Репортерів без кордонів" та родичів Рощиної - жодного повідомлення від неї. Ми вимагаємо від російської влади нарешті з'ясувати обставини її затримання та смерті. Наскільки нам відомо, в Росії ув'язнені ще 19 українських медійників. У багатьох випадках влада РФ також відмовляється надавати інформацію", - прокоментувала DW членка правління німецького відділення "Репортерів без кордонів" Аня Остергаус (Anja Osterhaus).

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на загибель Рощиної у російському полоні. "Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель - це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації", - написав Зеленський у Telegram. Він зауважив, що питання повернення українців додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. І українська сторона розраховує на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців.

Справу про зникнення журналістки в Україні перекваліфікували на вбивство

Офіс генерального прокурора України перекваліфікував справу за фактом зникнення Вікторії Рощиної на вбивство. "10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася Російською Федерацією. У зв'язку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України, докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством», - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора. Досудове розслідування за процесуального керівництва ОГП здійснюватиме головне слідче управління Служби безпеки України.