Загиблу Рощину РФ тримала в одному з найжорстокіших СІЗО

У Європейському Союзі закликали до якнайшвидшого проведення розслідування для з'ясування обставин смерті української журналістки Вікторії Рощиної в заручниках на території РФ. Про це у п'ятницю, 11 жовтня, повідомила Європейська служба зовнішніх справ.

"Євросоюз вимагає якнайшвидшого проведення ретельного та незалежного розслідування, яке з'ясує всі обставини смерті Вікторії Рощиної. ЄС залишається глибоко стурбованим триваючими переслідуваннями, залякуваннями та насильством з боку Росії щодо журналістів і працівників ЗМІ, які висвітлюють події в зонах бойових дій та на лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

У європейській дипломатичній службі наголосили, що порушення прав людини та утиски журналістів не можуть залишатися безкарними. "ЄС шокований повідомленнями про смерть української журналістки-фрілансерки Вікторії Рощиної під час незаконного свавільного ув'язнення в Росії. Наші думки - з її родиною, друзями та колегами", - зазначили у відомстві, додавши, що Рощина стала 13-ю журналісткою, вбитою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

МІПЛ: Рощину утримували в "пеклі на землі"

Як повідомила у Facebook виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Тетяна Катриченко, Рощину утримували як мінімум у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та слідчому ізоляторі (СІЗО) №2 у Таганрозі. "Обидва місця з перших місяців повномасштабного вторгнення росіяни використовують для утримання як українських військових, так і цивільних, зокрема, жінок", - написала вона.

За її словами, СІЗО у Таганрозі відоме як одне з найбільш жорстоких місць утримання для українців на території РФ. "Його називають пеклом на землі. Зокрема, у Таганрозі тримають азовців з "Азовсталі". Звільнені розповідають про страшні тортури. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах - оговорюють себе. Потім їх переводять у Ростов та судять", - написала директорка МІПЛ і додала, що Рощину утримували в Таганрозі принаймні з травня до вересня цього року в камері-одиночці.

Заручниця Росії

Рощина як фрілансерка співпрацювала з виданнями "Українська правда", "Цензор", "Громадське", а також з "Українським радіо", "UA:Перший", "Радіо Свобода" та іншими ЗМІ. Журналістка писала репортажі про ситуацію на окупованих територіях і людей, які там живуть. У березні 2022 року її затримала російська ФСБ, коли вона намагалася потрапити в окупований Маріуполь, але через певний час її звільнили.

Втім, це не зупинило Вікторію, і вона знову запланувала поїздку на окуповані території на Сході України влітку 2023 року. По дорозі медійниця зникла безвісти, а в травні 2024 року міністерство оборони РФ підтвердило, що її затримали і вона перебуває на території Росії. Згодом Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що Рощина перебуває в заручниках, але доступу до неї немає.

Рощину мали невдовзі повернути в рамках обміну, однак вона померла 19 вересня - під час етапування з Таганрогу до Москви. Причини її смерті невідомі. 6 жовтня їй мало виповнитись 28 років.