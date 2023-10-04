Українська журналістка Рощина зникла на окупованій території

Українська журналістка-фрілансерка Вікторія Рощина, яка в 2022 році отримала премію "Мужність у журналістиці" за репортажі про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зникла безвісти на окупованій території. Про це повідомляють рідні, друзі та колеги по роботі, пише у середу, 4 жовтня, видання The Daily Beast .

Рідні та друзі не мають зв'язку з 26-річною Вікторією Рощиною з 3 серпня, коли вона поверталася на окуповану Росією територію України для висвітлення ситуації там, зазначає видання. Її родина підозрює, що її утримують росіяни.

За словами батька Рощиної, дівчина вирушила з України до Польщі 27 липня і через три дні мала дістатися через Росію до окупованих територій на сході України. Востаннє рідні розмовляли з Рощиною 3 серпня - тоді журналістка сказала, що витримала кілька днів перевірок на кордоні, але не уточнила, де саме перебуває.

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СБУ: Рощина перебуває у полоні РФ

Вперше про зникнення Рощиної українській владі повідомили 12 серпня, а 21 вересня родина також подала офіційну заяву про зникнення до СБУ, міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Уповноваженого з прав людини, пише The Daily Beast. "Служба безпеки України підтверджує нам, що Вікторію утримує Росія. Офіційні особи кажуть, що в російських в’язницях багато "заморожених" українських ув’язнених, і вона може бути серед них", - цитує батька Рощиної видання The Daily Beast.

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Торік Рощина була заручницею РФ

Раніше Рощину вже затримували російські військові. 11 березня 2022 року, коли вона прямувала до Маріуполя, її взяли у заручники співробітники ФСБ Росії, звинувативши нібито у шпигунстві. Журналістку утримували 10 днів, але згодом звільнили. Після цього Рощина повернулася до рідного міста Запоріжжя і продовжувала працювати на підконтрольній Україні території.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року Рощина публікувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України. Зокрема, репортажі з окупованого Енергодара про захоплення силами РФ найбільшої атомної електростанції в Європі та з Гуляйполя про життя під постійними бомбардуваннями. Вона співпрацювала з низкою ЗМІ - hromadske, "Українська правда" та "Радіо Свобода". За свої репортажі торік Рощина отримала нагороду Міжнародного жіночого медіафонду (IWMF) "За мужність у журналістиці".

В IWMF також висловили стурбованість безпекою Рощиної та закликали міжнародну спільноту звернути увагу на цю ситуацію.