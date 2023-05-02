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Ukrainische Soldaten in Militärstation Vasylkiv bei Kiew
Фото: Maksim Levin/REUTERS
СуспільствоУкраїна

В Україні запрацював реєстр зниклих безвісти

Ольга Журавльова
45 хв. тому

За допомогою нового реєстру рідні зниклих безвісти зможуть отримати документ для отримання соціальних виплат. Станом на квітень в Україні повідомляли про близько сім тисяч зниклих безвісти військовослужбовців.

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В Україні з 2 травня розпочав роботу Єдиний реєстр зниклих безвісти, в який буде зібрана наявна інформація про таких осіб, повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У реєстрі систематизують такі дані: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи. Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого, інформують в міністерстві. На підставі витягу можна буде звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї.

Станом на квітень 2023 року в Україні налічували близько семи тисяч зниклих безвісти військовослужбовців. Наприкінці 2022 року уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька повідомляла, що з початку повномасштабної війни зниклими безвісти загалом вважаються 15 тисяч українців, серед яких багато цивільних.

Читайте також: У Генштабі пояснили систему нарахування додаткових виплат військовим ЗСУ

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В Україні запрацював реєстр зниклих безвісти

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