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Зниклими за особливих обставин вважаються 25 тисяч українців

Олена Перепадя | Ольга Журавльова
7 вересня 2023 р.

Ці особи можуть бути цивільними заручниками і перебувати у російському полоні, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Розчищення завалів на Запоріжжі після російського ракетного обстрілу
В Україні вважаються зниклими безвісти 25 тисяч цивільнихФото: AP/dpa/picture alliance

Близько 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими безвісти за особливих обставин, тобто бути цивільними заручниками і перебувати в російському полоні, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. "Щодо цивільних заручників, за моєю інформацією, приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися такими, хто зник за особливих обставин. Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список", - цитує Лубінця агенція "Інтерфакс-Україна" у четвер, 7 вересня.

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У травні цього року запущений тоді Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин містив 23 700 імен. Цей реєстр є повністю захищеною базою даних, доступ до якої мають працівники Національної поліції, департаменту інформатизації МВС України, а також мали представники офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за особливих обставин. Утім, у середині серпня 2023 року уряд України схвалив рішення про ліквідацію офісу уповноваженого, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців, а також верифікував кожну особу, щодо якої формувалися картки записів на основі заяв, поданих родичами зниклих.

На сайті уряду України відсутня інформація, яким органам були передані повноваження офісу уповноваженого. ЗМІ припускали, що розшук зниклих проводитиме МВС України, повернення тіл загиблих - головне управління розвідки міністерства оборони України, діяльність пошукових груп - міністерство оборони.

 

Як розшукують військових ЗСУ, зниклих безвісти на війні

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