  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Україна повернула тіла 84 полеглих військових

Анастасія Шепелева
29 серпня 2023 р.

З тимчасово окупованих територій Київ репатріював ще 84 тіла полеглих захисників. Після ідентифікації їх повернуть рідним для поховання.

https://p.dw.com/p/4VhJW
Військовий на Алеї Героїв на кладовищі у Харкові
Військовий на Алеї Героїв на кладовищі у ХарковіФото: Sergey Bobok/AFP

Україна забрала з тимчасово окупованих РФ територій ще 84 тіла загиблих військових, повідомили у вівторок, 29 серпня, в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців", - зазначили в пресслужбі.

Там додали, що репатріація тіл відбулася за сприяння мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Після ідентифікації тіла передадуть рідним загиблих для гідного поховання, наголосили у відомстві.

14 липня мінреінтеграції повідомило про репатріацію 62 тіл загиблих захисників, чотири з яких померли в полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Як спецзагін ЗСУ розшукує тіла загиблих військових

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Військовий на Алеї Героїв на кладовищі у Харкові

Україна повернула тіла 84 полеглих військових

Конфлікти29 серпня 2023 р.
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Копії німецької залізниці (символічне фото)

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Економіка29 серпня 2023 р.
До 80 відсотків покалдів українського вугілля перебувають на окупованих територіях

Українські природні ресурси як здобич Росії

Українські природні ресурси як здобич Росії

Економіка28 серпня 2023 р.
Корупційні скандали в умовах війни дедалі більше обурюють українців

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Корупція28 серпня 2023 р.
Українські військовослужбовці біля Бахмута Донецької області, квітень 2023 року

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

Політика28 серпня 2023 р.
external

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Конфлікти25 серпня 2023 р.42:31 хв.
DW розмовляє зі школярами на ганку школи

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

Освіта25 серпня 2023 р.
На головну сторінку