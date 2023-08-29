Україна повернула тіла 84 полеглих військових

З тимчасово окупованих територій Київ репатріював ще 84 тіла полеглих захисників. Після ідентифікації їх повернуть рідним для поховання.

Україна забрала з тимчасово окупованих РФ територій ще 84 тіла загиблих військових, повідомили у вівторок, 29 серпня, в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців", - зазначили в пресслужбі.

Там додали, що репатріація тіл відбулася за сприяння мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Після ідентифікації тіла передадуть рідним загиблих для гідного поховання, наголосили у відомстві.

14 липня мінреінтеграції повідомило про репатріацію 62 тіл загиблих захисників, чотири з яких померли в полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.