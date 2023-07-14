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В Україну повернули тіла 62 загиблих військових

Олександр Куницький
1 год. тому

Із тимчасово окупованих територій України репатріювали тіла 62 захисників. З них четверо померли у полоні.

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В Україну повернули тіла 51 загиблиго воїна
Могли військових у ХарковіФото: DW

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про повернення тіл 62 загиблих українських захисників. Як зазначила пресслужба відомства у п’ятницю, 14 липня, репатріація тіл відбулася із тимчасово окупованих територій України.

"Вдалося повернути тіла ще 62 оборонців. З них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду", - йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання, зазначили у відомстві.

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Повернення захисників, які померли в полоні

Напередодні Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що загалом за рік вдалося повернути тіла 19 захисників, які померли в полоні. "На жаль, захисники гинуть не лише на полі бою, а й у полоні. За рік діяльності Уповноваженого зі зниклих безвісти в межах пошукових дій вдалося встановити місцезнаходження та повернути тіла 19 оборонців", - написав він у Telegram.

Котенко закликав Росію дотримуватися Женевських конвенцій та одразу передавати бійців, які потребують належної медичної допомоги, мають тяжкі поранення без процедури обміну полоненими.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україну повернули тіла ще 51 загиблиго воїна. Перед цим Котенко повідомляв, що за минулий рік було створено сім пошукових груп і було повернуто тіла понад 1500 загиблих воїнів.

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