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В Україну повернули тіла 51 загиблого воїна

Євгенія Наконечна
54 хв. тому

В Україну репатріювали тіла 51 захисника. За рік повернули понад півтори тисячі тіл загиблих воїнів.

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В Україну повернули тіла 51 загиблиго воїна
Фото: DW

В Україну повернули тіла 51 загиблиго воїна. Про це повідомили у міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 захисника", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства у п’ятницю, 23 червня.

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Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко відзначив, що репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, запевнив посадовець.

Наприкінці травня Котенко повідомляв, що за минулий рік було створено сім пошукових груп і повернули тіла понад 1500 загиблих воїнів.

Як розшукують військових ЗСУ, зниклих безвісти на війні

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