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Після боїв на Сході УкраїниФото: Oleksandr Ratushniak/AP/dpa/picture alliance
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23 тисячі людей в Україні зникли безвісти - дані реєстру

Аліна Коломієць
49 хв. тому

В реєстрі зниклих безвісти, запущеному на початку травня, більше 23 тисяч імен. Понад вісім тисяч зниклих вже вдалося знайти.

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Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин, запущений в Україні 2 травня цьогоріч, містить 23 700 імен. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко на брифінгу в медіацентрі "Україна" - "Укрінформ" у п'ятницю, 26 травня.

"Це не означає, що всі ці люди зникли за особливих обставин, тому коли видаємо витяг, якщо є така заявка від рідних, то перевіряємо те, наскільки ця людина дійсно може перебувати в реєстрі. За особливих вона зникла чи не за особливих. Але майже 99 відсотків, усі, хто звертається, такі витяги отримують", - сказав він.

За словами Котенка, за рік роботи було знайдено понад вісім тисяч осіб.

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Повернуто понад 1,5 тисячі тіл загиблих військових

Також, як розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, за рік було створено сім пошукових груп і повернуто тіла понад 1500 загиблих воїнів.

"Зараз, коли ми деокуповуємо територію, ви знаєте, що по флангах Бахмута ми трохи просуваємося. Щодня потрібно забирати тіла наших загиблих хлопців. На жаль, таке є. При обороні цих рубежів вони загинули, але не було можливості їх евакуювати. Зараз це питання підняли на вищий рівень і ми хочемо якомога швидше забрати тіла тих, хто там загинув", - сказав Котенко.

Він зазначив, що групи працюють у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Члени груп виїжджають на пошуки тіл щодня.

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Станом на квітень 2023 року в Україні налічували близько семи тисяч зниклих безвісти військовослужбовців. Наприкінці 2022 року уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька повідомляла, що з початку повномасштабної війни зниклими безвісти загалом вважаються 15 тисяч українців, серед яких багато цивільних. 

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